¡Alerta por heladas en CDMX! Más de 5 alcaldías afectadas por bajas temperaturas este lunes; cómo protegerse

¡A sacar la cobija de tigre! La Secretaría de Gestión de Integración de Riesgos y Protección Civil, activó la alerta amarilla debido a las bajas temperaturas que azotarán a la Ciudad de México (CDMX) este lunes 29 de diciembre 2025; te compartimos las alcaldías afectadas.

¿Cuáles son alcaldías afectadas por frío en CDMX?

Al menos seis alcaldías serán afectadas por las bajas temperaturas, que alcanzarán los 4° a 6°C; estas son las zonas con más frío en CDMX:



Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

La SGIRPC, confirmó que las bajas temperaturas llegarán a la capital del país entre las 3 de la madrugada hasta las 8 de la mañana de este lunes 29 de diciembre 2025; se pide a las y los ciudadanos tomar medidas para protegerse del frío.

Recomendaciones por las bajas temperaturas en la CDMX

Protección Civil compartió una serie de recomendaciones para que las y los ciudadanos puedan protegerse adecuadamente del frío en la CDMX.



Abrígate y cubre tu nariz y boca para no respirar aire frío.

Utiliza crema protectora para la piel.

Lávate las manos con frecuencia.

Evita cambios bruscos de temperaturas.

Consume líquidos, frutas y verduras con vitaminas Ay C.

En caso de cualquier molestia, acude a tu unidad médica más cercana.

Si tienes mascotas y quieres protegerlas, te recomendamos limitar los baños a un mínimo posible, utilizar shampoo hidratante para baños en seco, no cortar demasiado su pelaje, así cómo evitar los cambios bruscos de temperatura.

Recuerda que se activó Alerta Naranja🟠y Alerta Amarilla🟡por bajas #temperaturas y heladas.



Sigue las recomendaciones de #Ollin, el chapulín de la prevención. #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/pmhK7UoMe1 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 10, 2025

¿Cómo funciona el sistema de alerta por bajas temperaturas en CDMX?

Los niveles van del verde al púrpura, y cada uno indica la intensidad del fenómeno y las medidas de prevención recomendadas:



Verde : condiciones promedio; temperaturas menores a 6 °C.

: condiciones promedio; temperaturas menores a 6 °C. Amarilla : ligero descenso térmico; entre 4 y 6 °C.

: ligero descenso térmico; entre 4 y 6 °C. Naranja : frío intenso que puede afectar estructuras frágiles; entre 1 y 3 °C.

: frío intenso que puede afectar estructuras frágiles; entre 1 y 3 °C. Roja : temperaturas de 0 °C a -2 °C, con riesgo alto de afectaciones.

: temperaturas de 0 °C a -2 °C, con riesgo alto de afectaciones. Púrpura : fenómeno extremo, pocas veces registrado, con temperaturas iguales o menores a -3 °C y posibles daños graves a la salud y la infraestructura.

Este esquema se integra al Sistema de Alerta Temprana, diseñado por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) para ofrecer información oportuna y permitir a la población actuar con rapidez ante cualquier amenaza.