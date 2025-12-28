Logo Inklusion Sitio accesible
¡Alerta por heladas en CDMX! Más de 5 alcaldías afectadas por bajas temperaturas este lunes; cómo protegerse

Este lunes más de 5 alcaldías despertarán con bajas temperaturas, por lo que se recomienda tomar precauciones; estas son las zonas con más frío en CDMX.

Alerta por frío en CDMX HOY: Alcaldías con bajas temperaturas para este lunes; cómo protegerse
Alerta por frío en CDMX para este lunes|INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Salud y Educación

Escrito por:  Fernanda Benítez

¡A sacar la cobija de tigre! La Secretaría de Gestión de Integración de Riesgos y Protección Civil, activó la alerta amarilla debido a las bajas temperaturas que azotarán a la Ciudad de México (CDMX) este lunes 29 de diciembre 2025; te compartimos las alcaldías afectadas.

¿Cuáles son alcaldías afectadas por frío en CDMX?

Al menos seis alcaldías serán afectadas por las bajas temperaturas, que alcanzarán los 4° a 6°C; estas son las zonas con más frío en CDMX:

  • Álvaro Obregón
  • Cuajimalpa
  • Magdalena Contreras
  • Milpa Alta
  • Tlalpan
  • Xochimilco

La SGIRPC, confirmó que las bajas temperaturas llegarán a la capital del país entre las 3 de la madrugada hasta las 8 de la mañana de este lunes 29 de diciembre 2025; se pide a las y los ciudadanos tomar medidas para protegerse del frío.

Recomendaciones por las bajas temperaturas en la CDMX

Protección Civil compartió una serie de  recomendaciones para que las y los ciudadanos puedan protegerse adecuadamente del frío en la CDMX.

  • Abrígate y cubre tu nariz y boca para no respirar aire frío.
  • Utiliza crema protectora para la piel.
  • Lávate las manos con frecuencia.
  • Evita cambios bruscos de temperaturas.
  • Consume líquidos, frutas y verduras con vitaminas Ay C.
  • En caso de cualquier molestia, acude a tu unidad médica más cercana.

Si tienes mascotas y quieres protegerlas, te recomendamos limitar los baños a un mínimo posible, utilizar shampoo hidratante para baños en seco, no cortar demasiado su pelaje, así cómo evitar los cambios bruscos de temperatura.

¿Cómo funciona el sistema de alerta por bajas temperaturas en CDMX?

Los niveles van del verde al púrpura, y cada uno indica la intensidad del fenómeno y las medidas de prevención recomendadas:

  • Verde: condiciones promedio; temperaturas menores a 6 °C.
  • Amarilla: ligero descenso térmico; entre 4 y 6 °C.
  • Naranja: frío intenso que puede afectar estructuras frágiles; entre 1 y 3 °C.
  • Roja: temperaturas de 0 °C a -2 °C, con riesgo alto de afectaciones.
  • Púrpura : fenómeno extremo, pocas veces registrado, con temperaturas iguales o menores a -3 °C y posibles daños graves a la salud y la infraestructura.

Este esquema se integra al Sistema de Alerta Temprana, diseñado por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) para ofrecer información oportuna y permitir a la población actuar con rapidez ante cualquier amenaza.

