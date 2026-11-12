¡El mal clima no para! Las condiciones meteorológicas cambiarán drásticamente en la Ciudad de México (CDMX) durante las próximas horas, pronosticando fuertes lluvias para este jueves 12 de noviembre.

La temperatura máxima será de 21°C, mientras que la mínima alcanzará los 13°C.

¿Cómo estará el clima en CDMX? Ambiente templado, cielo nublado y fuertes lluvias

El ambiente de la CDMX será de templado a cálido, acompañado de cielo nublado y chubascos con posible actividad eléctrica.

Se esperan fuertes lluvias puntuales en la mayoría de las alcaldías de la capital del país para este jueves.

¿A qué hora lloverá más fuerte en CDMX hoy 12 de noviembre?

No guardes el paraguas. Las lluvias en CDMX podrían comenzar entre las 15:00 y 16:00 horas , mientras que las tormentas eléctricas podrían comenzar en punto de las 19:00 horas de este jueves, según el pronóstico del clima.

Las malas condiciones podrían extenderse hasta las 21 horas.

Consulta en el gráfico, las condiciones #Meteorológicas pronosticadas para hoy en la #CDMX ⬇️ https://t.co/AJ1BmbvlbU — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 12, 2026

¿En dónde habrá más lluvias? Clima por alcaldía en CDMX este jueves

El Servicio Meteorológico Nacional compartió el pronóstico del clima en cada una de las alcaldías de la CDMX para la tarde de este 12 de noviembre, pero ¿en qué zonas lloverá más fuerte?

Azcapotzalco.

Miguel Hidalgo.

Cuauhtémoc.

Benito Juárez.

Cuajimalpa.

Álvaro Obregón.

Magdalena Contreras.

Tlalpan.

Gustavo A. Madero (GAM).

Venustiano Carranza.

Iztacalco.

Iztapalapa.

Coyoacán.

Tláhuac.

Xochimilco.

Milpa Alta.

Las lluvias impactarán todas las alcaldías de la CDMX; toma precauciones al momento de salir de casa este jueves.

Las condiciones de cielo y #Temperatura que se prevén para mañana en las diferentes alcaldías de la #CDMX puedes consultarlas en el gráfico. El #Pronóstico para la #Megalópolis revísalo en https://t.co/ornurShcTG https://t.co/g94zC2HoHS — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 12, 2026

¿Cómo protegerse de las lluvias en CDMX?

La Secretaría de Gestión de Integración de Riesgos y Protección Civil compartió algunos consejos debido a las fuertes lluvias que azotarán algunas zonas de la capital del país, afectando el traslado de miles de ciudadanos, pero ¿cómo puedo protegerme?