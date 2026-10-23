Alerta por rentas congeladas en CDMX: La perversión de la iniciativa del gobierno capitalino

Atención a todas las personas que tienen un departamento, una casa, una vivienda o algo que ponen en renta en la Ciudad de México. Hay una perversión muy, muy fuerte en la iniciativa de rentas justas que se está aprobando en el Congreso local. Como se sabe, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, puso esta iniciativa de ley y lanzó esta propuesta para que se pongan “rentas justas”, así le llaman, y esto implica que no se puede subir la renta anualmente más allá de lo que subió la inflación.

Pero hay una perversión muy grave y es la siguiente: esto aplica incluso aunque cambies de arrendatario. Aunque tu inquilino sea otro, también te aplicará esta restricción; no podrás subir el precio de la renta más allá de lo que sube la inflación aunque cambies de inquilino. Es gravísimo esto. En los hechos, esto se traduce en rentas congeladas, y ya sabemos en qué acaban las rentas congeladas: en desincentivos para invertir en mejorar la infraestructura de la vivienda, de los departamentos, y los inmuebles se van deteriorando.

Esto ya pasó en la Ciudad de México durante mucho tiempo hace décadas, y están aprobando esta iniciativa de ley para limitar el aumento de la renta no nada más cuando tienes el mismo inquilino durante varios años, sino incluso cuando cambies de inquilino. Es una perversión muy fuerte que implica rentas congeladas y que, en los hechos, se traduce en que tu inmueble no podrá agregar valor año con año como era la inversión que tenías planificada. Así que, para todos los dueños de departamentos, viviendas y casas que ponen en renta, ojo con esta iniciativa.