Estados Unidos investiga brote de Salmonella por chiles jalapeños de Sinaloa

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC) emitieron una alerta sanitaria urgente tras la detección de un brote masivo de Salmonella, el cual ha sido vinculado presuntamente a chiles jalapeños frescos procedentes de Sinaloa, México. Las autoridades epidemiológicas hicieron un llamado estricto a la población, distribuidores y comercios para no consumir, servir ni vender estos pimientos, los cuales fueron retirados del mercado preventivamente tras confirmarse decenas de casos que requirieron atención médica hospitalaria.

Alcance del brote, distribuidores y retiro del mercado de chiles jalapeños

Hasta el momento, las autoridades de salud estadounidenses contabilizan a 345 personas contagiadas con la misma cepa de la bacteria a lo largo de 27 estados. Aunque afortunadamente no se han registrado fallecimientos, un total de 36 pacientes han tenido que ser hospitalizados debido a la gravedad de las complicaciones infecciosas.

🌶️🚨Un lote de chiles jalapeños fue retirado de forma preventiva en #EU después de que se detectara una posible relación con un brote de salmonela que ya suma 110 casos.



La medida fue implementada por varios restaurantes y establecimientos que recibieron el mismo producto.… pic.twitter.com/kg5zsLIB4k — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 5, 2026

De acuerdo con el rastreo realizado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), los lotes contaminados provinieron de territorio sinaloense y fueron comercializados principalmente en el sector mayorista y de restaurantes por la firma Coast Citrus Distributors, la cual ya inició el retiro formal del producto.

Cadenas de comida responden y la FDA refuerza vigilancia en supermercados

Tras ser informadas sobre el brote, importantes cadenas de comida como Chipotle Mexican Grill y Qdoba procedieron de inmediato a retirar los jalapeños afectados de todos sus establecimientos, por lo que los CDC aclararon que dichos restaurantes ya no representan un riesgo actual para los consumidores.

Paralelamente, la FDA realiza inspecciones para determinar si el producto contaminado llegó a los estantes de tiendas y supermercados. Mientras tanto, las autoridades recomiendan a la población verificar el origen de los hortalizas en sus hogares y recuerdan que la infección por Salmonella provoca diarrea, fiebre y calambres abdominales, siendo los niños menores de cinco años, adultos mayores y personas inmunodeprimidas los sectores de mayor riesgo.