Reportan casos de cólera en Oaxaca: síntomas y las principales formas de contagio

Las alertas se encendieron en Oaxaca luego de reportar casos de cólera en la entidad, por lo que los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) hicieron un llamado para reforzar las medidas de prevención, así como para detectar los síntomas de esta enfermedad.

Hasta el momento ha circulado información sobre dos casos reportados en Oaxaca, uno en la región de la Costa y otro en San Juan Bautista Tuxtepec, en la Cuenca del Papaloapan; mientras que otros dos posibles contagios se mantienen bajo vigilancia.

¿Qué es el cólera y cómo se transmite?

El cólera es una enfermedad bacteriana que se contagia principalmente por consumir agua o alimentos contaminados con la bacteria Vibrio cholerae.

Si no se atiende a tiempo, puede llegar a presentarse diarrea muy fuerte y deshidratación rápida, que en casos extremos, puede provocar la muerte de la persona.

Es importante entender que la transmisión de esta bacteria se da por consumir alimentos en mal estado. Pero en situaciones muy raras, también se puede transmitir de persona a persona.

La infección bacteriana tiene un breve periodo de incubación, que fluctúa entre dos horas y cinco días, pero en personas vulnerables los síntomas se manifiestan muy rápido.

¿Cómo puedo saber si tengo cólera?

La enfermedad se manifiesta con síntomas como diarrea abundante y acuosa, que puede presentarse junto con vómito y provocar una rápida deshidratación. Otros signos de alerta también incluyen:



Sed intensa.

Debilidad.

Dolor de cuerpo.

Problemas al orinar o disminución.

Cansancio extremo debido a la pérdida de líquidos.

Si no se busca atención médica de inmediato, la enfermedad puede agravarse en pocas horas. Por ello, se recomienda acudir al centro de salud más cercano si se tiene la más mínima sospecha.

¿Cómo se puede prevenir el cólera?

En temporada de calor, aumenta el riesgo de sufrir esta enfermedad, ya que las altas temperaturas aceleran la reproducción de la bacteria. A esto se suma, que también el calor acelera la descomposición de los alimentos.

Con el fin de disminuir la posibilidad de contraer la enfermedad, personal de salud de Oaxaca recomendó a la población a seguir estas medidas:

