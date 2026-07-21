¿Hay brote de diarrea explosiva en México? Número de casos, síntomas y recomendaciones contra la ciclosporiasis

Este martes 21 de julio de 2026, la Secretaría de Salud dio más información sobre la diarrea explosiva en México, respondiendo dudas sobre si hay un brote, cuántos casos hay, además de aclaraciones sobre el origen de dicha bacteria.

¿Qué recomendaciones debes tomar ante la diarrea explosiva y a qué síntomas tienes que mantenerte atento?

¿Cuántos casos de diarrea explosiva hay en México?

Según lo dicho por las autoridades durante la mañana, en México NO hay un brote por diarrea explosiva como se habría desatado en los Estados Unidos.

Declararon que en México ha habido tres casos de ciclosporiasis, por ahora, y que estos son comunes pues no se salen de la epidemiología común.

¿Los casos de diarrea explosiva sí se originaron en México?

Sobre la última versión que se había estado dando de que el brote salió de lechugas provenientes de Guanajuato, mencionaron que se tomó una muestra que salió positiva, aunque, después de dicha prueba, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos se retractó y mencionó que fue un falso positivo.

Comentaron que no hay evidencia en este momento y que seguirán tomando pruebas para determinar el origen de dicho brote.

En caso de que la diarrea explosiva sí provenga de México, ya tomarán las medidas correspondientes.

¿Hay alerta por brote de Cyclospora en México? 🦠 La Secretaría de Salud (@SSalud_mx) rompe el silencio y aclara cuántos casos se han confirmado 👇🏻https://t.co/O4XHnu4H9q — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 21, 2026

Síntomas de la diarrea explosiva

Algunos de los síntomas a los que se debe poner atención son:

- Evacuación constante y violenta.

- Heces líquidas

- Gases y dolor abdominal

- Naúseas o vómitos

- Fiebre

- Malestar general

Recomendaciones para evitar el contagio de diarrea explosiva

Lo que se recomienda para evitar contagiarse de diarrea explosiva es:



Lavar las manos constantemente.

Coser bien tus alimentos.

Desinfectar frutas y verduras.

Consumir agua potable.

Evitar comer en puestos ambulantes o de la calle.

¿Cómo se contagia la diarrea explosiva?

El contagio se puede dar por medio de alimentos contaminados, agua contaminada, contacto directo de persona a persona, superficies u objetos contaminados, entre otras formas.

Ciclosporiasis en Estados Unidos

Autoridades de Estados Unidos han confirmado más de mil 600 casos desde el mes de mayo, distribuidos en 34 estados de los 50 que tiene el país americano, lo que ha provocado que se retiren algunos alimentos del mercado.