¿Otra cuarentena? Emiten ALERTA sanitaria por brote de ébola y advierten sobre aislamiento de 21 días

El brote de ébola que afecta a varios países mantiene en alerta a las autoridades sanitarias internacionales. Ante el riesgo de nuevos contagios, Nigeria reactivó los controles para viajeros internacionales, con revisiones en aeropuertos, puertos marítimos y cruces terrestres, además de la posibilidad de imponer cuarentena o autoaislamiento durante al menos 21 días en determinados casos.

Y es que, la preocupación aumentó después de que Nigeria confirmara un caso importado de enfermedad por el virus de Bundibugyo, una de las especies del virus del ébola. La paciente había viajado desde Uganda y fue aislada para recibir atención médica, según informó el Ministerio de Salud nigeriano el 20 de octubre de 2026.

¿Quiénes podrían enfrentar una cuarentena de 21 días?

De acuerdo con la alerta, los pasajeros internacionales que lleguen a Nigeria estarán sujetos a controles sanitarios en los puntos de entrada al territorio.

Las revisiones pueden incluir la evaluación de su estado de salud y otras medidas de vigilancia epidemiológica. Además, las autoridades podrían ordenar cuarentena obligatoria o autoaislamiento durante al menos 21 días, según las circunstancias y los protocolos sanitarios aplicables.

Este periodo corresponde al tiempo máximo de incubación que se contempla para la enfermedad por el virus del ébola. El seguimiento permite identificar posibles síntomas después de una exposición y actuar oportunamente si existe sospecha de infección.

Además, las medidas no significan que todos los viajeros necesariamente deban permanecer aislados durante 21 días, la aplicación dependerá de las disposiciones de las autoridades sanitarias y de la evaluación de cada caso.

Nigeria: The Government of Nigeria reactivated Ebola disease-related screening measures for all international travelers, including possible quarantine. Travelers will be screened by communicable disease control officers at the international ports of entry (air, land, and sea) in Nigeria and could be subject to mandatory quarantine or self-isolation for at least 21 days. More at: https://t.co/TqUfNavbVU — TravelGov (@TravelGov) October 27, 2026

¿Qué es el ébola y cómo se contagia?

La enfermedad por el virus del ébola es una infección grave que puede causar fiebre, debilidad intensa, dolor muscular, dolor de cabeza, vómitos y diarrea. En algunos pacientes también pueden presentarse hemorragias, aunque estas no aparecen en todos los casos.

La transmisión ocurre principalmente mediante el contacto directo con la sangre u otros líquidos corporales de una persona infectada, viva o fallecida, así como con objetos contaminados con esas sustancias. El virus también puede transmitirse por contacto con determinados animales infectados.

