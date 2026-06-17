“A golpes y armas": Alessandra Rojo de la Vega acusa nueva agresión; hay heridos

Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, señaló haber sido víctima de una nueva agresión en calles de la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con la información publicada en su cuenta de X, esta noche fue víctima de un altercado en donde se registraron golpes y uso de armas.

¿Qué se sabe de la agresión a Alessandra Rojo de la Vega?

La alcaldesa de Cuauhtémoc compartió algunos detalles de los hechos, los cuales indicó que ocurrieron en la Zona Rosa, un punto demasiado transitado por los capitalinos.

"Nos acaban de sacar a golpes, con palos, vidrios y armas de la Zona Rosa", expresó.

El 13 de febrero de 2026, la alcaldesa acusó que fue golpeada durante un operativo para retirar comerciantes cerca del Metro San Cosme de la Línea 2.

En entrevista con Javier Alatorre para Hechos Noche, conetó que ella intentó platicar con los comerciantes, pero ellos aseguraron tener permisos del gobierno de la capital, pero no los mostraron.

🚨Agreden a alcaldesa en #CDMX y autoridades no aparecen...@AlessandraRdlv dio a conocer en #exclusiva con Javier Alatorre que fue víctima de un ataque cuando realizaba un operativo para retirar a comerciantes cerca de la estación del metro San Cosme.



La alcaldesa de… pic.twitter.com/m5jBobMeRu — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 14, 2026

Señalan a Diana Sánchez Barrios de estar detrás de agresión a alcaldesa

Alessandra Rojo de la Vega señaló que en esta agresión participó gente que tiene vínculos con la dipuatada en el Congreso de la CDMX, Diana Sánchez Barrios.

Luego de lo ocurridos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que personal de la alcaldía Cuauhtémoc, arribó a la calle Génova para realizar un operativo, pero durante este se registró una riña con comerciantes.

Tras estos hechos, fue detenido un hombre de 30 años de edad que será presentado ante el agente del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes.

Además, informó que cuatro policías auxiliares y dos de la SSC resultaron lesionados, y fueron atendidos en las instalaciones de la dependencia.

Nos acaban de sacar a golpes, con palos, vidrios y armas de la ZONA ROSA.



Gente de Diana Sánchez Barrios. — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) June 17, 2026

Diana Sánchez Barrios, la diputada que pintó “dedo” a ciclista y sesionó desde la estética

Diana Sánchez Barrios ha estado en los reflectores por momentos que la han colocado en situaciones sobre su forma de legislar y dirigirse a la ciudadanía.

El 6 de marzo de 2026, durante una sesión virtual de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, fue captada votando leyes mientras le alaciaban el pelo y tomaba café desde una estética.

Este momento fue cuestionado porque ella decidió legislar desde un lugar más cómodo y no en el Congreso de la CDMX, donde debe hacerlo.

En otra ocasión, fue grabada aciendo una seña obscena a un ciclista, quien reclamó que fue desplazado de su carril por una camioneta en la que viajaba la legisladora, presuntamente escoltada por una patrulla.

Los hechos ocurrieron en la alcaldía Benito Juárez. Diana Sánchez Barrios se justificó diciendo que lo hizo porque tenía miedo y estrés postraumático, ya que recordó el atentado armado el 17 de octubre de 2024 en calles de la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Por lo que la diputada afirmó que la presencia de un ciclista grabándola, con el rostro parcialmente cubierto, detonó un estado de alarma al evocar el ataque que sufrió.