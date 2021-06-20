Alexander Schulz, el hombre que caminó en cuerda floja sobre el mar

Alexander Schulz es un famoso equilibrista alemán, poseedor de múltiples récords mundiales, y ha sumado una nueva hazaña, pues se convirtió en el primer hombre en cruzar el mar sobre una cuerda floja.

La hazaña la realizó en la isla de Skyde, del territorio llamado "Doncellas de Mac Leods", en Escocia, cruzando desde un risco hacia tierra firme sobre una cuerda colocada a 76 metros del nivel del mar.

La proeza no fue sencilla, pues antes de que se concretara, el equipo de Alexander Schulz recorrió toda la isla para estudiar dónde se podría llevar a cabo esta aventura.

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La distancia que Schulz recorrió fue de poco más de medio kilómetro a 76 metros sobre el nivel del mar, pero más allá de la altura, el equilibrista tuvo que enfrentarse a otros factores, como las fuertes ráfagas de viento que de repente se hacían presentes en la hazaña, y por supuesto, la brisa marina que humedecía la cuerda. La hazaña quedó grabada por el equipo de Schulz.

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Alexander Schulz, un hombre temerario

Alexander Schulz es reconocido por sus múltiples hazañas a gran altura. Actualmente, el también DJ alemán es el poseedor del récord Guiness del "slackliner" (cruce urbano) de mayor altura, cuando cruzó Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, a una altura en descenso de 247 a 217 metros de altura.

Otra de las grandes hazañas de Alexander Schulz es haber cruzado sobre un cuerda floja un volcán activo, el Monte Yasur, cuando cruzó el cráter del volcán de extremo a extremo mientras la lava activa brotaba desde la base del cráter, todo esto mientras también caía ceniza expulsada por el propio coloso.

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