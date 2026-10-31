Vicecoordinador de Morena pide CÁRCEL para Taddei tras escándalo de corrupción en el INE

El diputado federal y vicecoordinador de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, pidió que se inicien investigaciones contra Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), luego de que se señalaran posibles irregularidades en los contratos celebrados con proveedores del organismo.

El legislador consideró que los hallazgos de las instancias fiscalizadoras deben derivar en responsabilidades para quienes hayan participado en actos ilícitos.

¿Qué dijo de Guadalupe Taddei el vicecoordinador de Morena?

Alfonso Ramírez Cuéllar sostuvo que el hecho de que Guadalupe Taddei haya dejado la presidencia del INE no significa que las indagatorias deban detenerse ni que las personas involucradas queden libres de posibles sanciones.

El morenista incluso planteó que la exfuncionaria debe enfrentar consecuencias penales por los señalamientos.

“Guadalupe Taddei debe de ir a la cárcel, porque las evidencias que nos ha mostrado el Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) y lo encontrado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) constituyen indicios de delitos que deben ser castigados con las máximas penas”, declaró.

“La señora Guadalupe Taddei debe ir a la cárcel “, lanzó el diputado @aramirezcuellar durante su participación en la comparecencia del titular del OIC del INE, Víctor Hugo Carvente.



Pide que la Cámara de Diputados radicalizar el combate a la corrupción pic.twitter.com/wwXnBIm1Vr — Ilse Aguilar (@Ilse_Asecas) October 30, 2026

Alfonso Ramírez Cuéllar pide investigar a proveedores del INE

Durante su intervención, el vicecoordinador de Morena también pidió ampliar el alcance de las investigaciones para revisar el funcionamiento de la red de empresas encargadas de suministrar materiales e insumos electorales.

Por ello, propuso abrir un proceso de mayor alcance que permita identificar a todos los posibles responsables y revisar los mecanismos mediante los cuales se asignaban los contratos.

El diputado sostuvo que las irregularidades deben atenderse antes de las elecciones del 6 de junio de 2027, para evitar que las investigaciones queden sin consecuencias.

“Faltan 220 días, todos vamos a ir a las urnas el próximo 6 de junio de 2027, con lo que nos ha dicho el día de hoy el titular del OIC y con lo que ha manifestado la ASF, nos muestran un panorama suficientemente claro para actuar con contundencia, con mucha profundidad y es el momento de que la Cámara de Diputados radicalice las acciones contra la corrupción y suprima los altos niveles de impunidad”, señaló.