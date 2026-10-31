Los Taddei y el poder: una familia que aparece en las nóminas del gobierno

De Sonora a las oficinas federales, pasando por el INE y Morena, varios integrantes de la familia de Guadalupe Taddei Zavala han ocupado cargos en instituciones públicas y espacios políticos. Hijos, primos y sobrinos aparecen en una lista que vuelve a poner sobre la mesa los cuestionamientos sobre nepotismo, redes de influencia y el uso de posiciones dentro del gobierno.

La polémica no se limita a los nombramientos. También alcanza los vínculos de la expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) con empresarios que obtuvieron contratos de organismos electorales, entre ellos José Alfredo Hernández Casillas, cuya relación personal con Taddei fue expuesta en investigaciones periodísticas.

Una revisión de información pública y reportes periodísticos permite seguir el recorrido de varios integrantes de esta familia por dependencias federales, el Gobierno de Sonora y estructuras de Morena.

¿Quiénes son los hijos de Guadalupe Taddei y qué cargos han ocupado?

Los tres hijos de Guadalupe Taddei aparecen en distintos espacios de la administración pública.

Luis Rogelio Piñeda Taddei es secretario particular del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. Antes ocupó cargos en el Congreso estatal y en la Consejería Jurídica del gobierno sonorense. Su nombramiento fue anunciado en agosto de 2025.

Jorge Francisco Piñeda Taddei ha trabajado en el Instituto de Becas y Crédito Educativo de Sonora, en áreas relacionadas con nóminas y pagos a beneficiarios.

Por su parte, León Fernando Piñeda Taddei ocupó la Dirección de Mercadotecnia de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), puesto que dejó en febrero de 2026, de acuerdo con información publicada por El Universal.

¿Qué otros familiares de Guadalupe Taddei tienen cargos públicos?

La presencia de integrantes de la familia también se extiende a otras instituciones.

Uno de los nombres que destaca es Pablo Daniel Taddei Arriola, sobrino de Guadalupe Taddei e hijo de Jorge Luis Taddei Bringas. Desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dirige Litio para México (LitioMx).

Su padre fue delegado de los Programas para el Bienestar en Sonora y posteriormente se vinculó con espacios políticos de Morena.

La lista incluye además a Ivana Celeste Taddei Arriola, quien fue diputada local de Morena en Sonora; Jorge Carlos Taddei Arriola, quien ocupó una dirección en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas; y Luis Alonso Taddei Torres, quien trabaja en el Instituto Sonorense de la Juventud.

Otro caso mencionado en los señalamientos es el de Isabel Cristina Taddei Bringas, investigadora del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo. A su nombre se han relacionado más de 12 millones de pesos en recursos del entonces Conacyt; sin embargo, es necesario distinguir entre financiamiento institucional para investigación y recursos recibidos personalmente.

¿Qué relación tenía Guadalupe Taddei con el empresario José Alfredo Hernández Casillas?

Otro de los episodios que colocó a la expresidenta del INE bajo cuestionamientos fue su cercanía con José Alfredo Hernández Casillas, empresario vinculado con compañías proveedoras de material electoral.

Una investigación de EL PAÍS, publicada el 29 de octubre de 2026, documentó que empresas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas consiguieron 853 millones de pesos en 21 licitaciones donde, al menos en algunos procedimientos, compañías del mismo grupo aparentaban competir entre sí.

El análisis identificó contratos en 25 organismos electorales locales y otras instituciones. También documentó vínculos empresariales compartidos y el paso de antiguos representantes de estas compañías a puestos dentro del INE.

La relación personal entre Taddei y Hernández Casillas también quedó expuesta en videos difundidos por medios de comunicación, incluidos registros de reuniones y viajes con integrantes de la familia de la exfuncionaria.

¿Cuánto dinero representan los salarios de la familia Taddei?

Una revisión de la Plataforma Nacional de Transparencia publicada por El Universal el 30 de octubre calculó que los salarios de Guadalupe Taddei y al menos siete de sus familiares sumaban cerca de 12 millones de pesos anuales.

El cálculo incluye ingresos de distintos cargos y periodos, por lo que no debe interpretarse como un gasto simultáneo ni como una cantidad atribuible exclusivamente a sus familiares.

Ante los cuestionamientos, el gobernador Alfonso Durazo rechazó que exista un grupo familiar incrustado en el gobierno y defendió el nombramiento de Luis Rogelio Piñeda Taddei, al asegurar que llegó a su equipo por méritos propios.

Los cargos, los vínculos familiares y las contrataciones mantienen abierta la discusión sobre los límites entre las relaciones personales y el servicio público: una discusión que vuelve a colocar a los Taddei en el centro de la polémica política.