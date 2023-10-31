Entre la devastación por “Otis” en Acapulco, altar a la Virgen de Guadalupe queda intacto

El huracán “Otis” impactó en Acapulco como categoría 5, un fenómeno nunca antes visto por la población. Pese a que la ciudad quedó completamente devastada, entre las ruinas y escombros, un altar a la Virgen de Guadalupe nos recuerda lo importante de mantener la esperanza ante la adversidad.

A seis días del golpe de “Otis” en Acapulco, un huracán que impacto con fuertes vientos sostenidos de 270 kilómetros por hora y rachas de 330 km/hr, la ciudad continúan en reconstrucción. En el camino puede verse los innumerables daños, edificios destruidos, viviendas deshechas, inundaciones, desabasto de comida y agua.

La Virgen de la Quebrada, un símbolo de Acapulco, sobrevivió al paso del huracán “Otis” sin daños

Altar a la Virgen de Guadalupe queda intacto tras impacto de “Otis”

Hasta ahora las imágenes siguen siendo desoladoras; sin embargo, siempre habrá una cosa que caracterice a los mexicanos ante tragedias como “Otis” y es la fuerza de su fe. Es por eso que admirar un altar a la Virgen de Guadalupe, prácticamente intacto en la devastación, nos da fuerza en la adversidad.

Las imágenes fueron tomadas a prácticamente una semana del impacto del huracán categoría 5 que dejó a la ciudad de Acapulco y gran parte de Guerrero, destruido y destacan entre el desastre debido a que ni siquiera los fuertes vientos lograron derrumbar la fuerza de sus habitantes.

“Hay que aferrarse a la fe para ver la luz una vez más”: es la frase con la que ha decidido quedarse la población de Acapulco y parte de Guerrero.

Huracán “Otis”: así va el recuento de los daños en Acapulco

Los trabajos de recuperación continúan en Acapulco y gran parte de Guerrero, donde de acuerdo con las cifras oficiales, la reconstrucción en el estado permanece de la siguiente forma:



En total más de 510,000 habitantes se quedaron sin luz, ahora se ha restablecido un 65% del servicio gracias al más de 2,600 trabajadores de CFE se desplegaron en zonas afectadas.

78 de las 187 gasolineras de Acapulco se dañaron, en 12 estaciones ya se restableció el servicio.

Alrededor de 12,500 personas han sido trasladadas a CDMX con apoyo del puente de transporte por vía aérea y en autobuses que no tiene costo.

Una planta de Sedena purifica 2,600 litros de agua por hora y se entregan 2 garrafones por persona.

Los trabajos por recuperar Acapulco continúan y la reconstrucción apenas comienza a solo una semana del paso de “Otis” por la entidad.