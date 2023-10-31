Entre la devastación por “Otis” en Acapulco, altar a la Virgen de Guadalupe queda intacto
¡Nuestra fe sigue en pie! El paso del huracán “Otis” por Acapulco destruyó todo a su paso, dejando a Guerrero completamente destruido, excepto una cosa: su fuerza.
El huracán “Otis” impactó en Acapulco como categoría 5, un fenómeno nunca antes visto por la población. Pese a que la ciudad quedó completamente devastada, entre las ruinas y escombros, un altar a la Virgen de Guadalupe nos recuerda lo importante de mantener la esperanza ante la adversidad.
A seis días del golpe de “Otis” en Acapulco, un huracán que impacto con fuertes vientos sostenidos de 270 kilómetros por hora y rachas de 330 km/hr, la ciudad continúan en reconstrucción. En el camino puede verse los innumerables daños, edificios destruidos, viviendas deshechas, inundaciones, desabasto de comida y agua.
La Virgen de la Quebrada, un símbolo de Acapulco, sobrevivió al paso del huracán “Otis” sin daños
Altar a la Virgen de Guadalupe queda intacto tras impacto de “Otis”
Hasta ahora las imágenes siguen siendo desoladoras; sin embargo, siempre habrá una cosa que caracterice a los mexicanos ante tragedias como “Otis” y es la fuerza de su fe. Es por eso que admirar un altar a la Virgen de Guadalupe, prácticamente intacto en la devastación, nos da fuerza en la adversidad.
Las imágenes fueron tomadas a prácticamente una semana del impacto del huracán categoría 5 que dejó a la ciudad de Acapulco y gran parte de Guerrero, destruido y destacan entre el desastre debido a que ni siquiera los fuertes vientos lograron derrumbar la fuerza de sus habitantes.
“Hay que aferrarse a la fe para ver la luz una vez más”: es la frase con la que ha decidido quedarse la población de Acapulco y parte de Guerrero.
Huracán “Otis”: así va el recuento de los daños en Acapulco
Los trabajos de recuperación continúan en Acapulco y gran parte de Guerrero, donde de acuerdo con las cifras oficiales, la reconstrucción en el estado permanece de la siguiente forma:
- En total más de 510,000 habitantes se quedaron sin luz, ahora se ha restablecido un 65% del servicio gracias al más de 2,600 trabajadores de CFE se desplegaron en zonas afectadas.
- 78 de las 187 gasolineras de Acapulco se dañaron, en 12 estaciones ya se restableció el servicio.
- Alrededor de 12,500 personas han sido trasladadas a CDMX con apoyo del puente de transporte por vía aérea y en autobuses que no tiene costo.
- Una planta de Sedena purifica 2,600 litros de agua por hora y se entregan 2 garrafones por persona.
Los trabajos por recuperar Acapulco continúan y la reconstrucción apenas comienza a solo una semana del paso de “Otis” por la entidad.