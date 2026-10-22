VIDEO: Alumno ataca con un hacha a su profesora en plena clase; así quedó grabado EN VIVO

Alumno ataca con un hacha a su profesora frente a sus compañeros en un colegio internacional, lo cual generó conmoción después de que las imágenes comenzaran a circular en redes sociales.

Y es que, el menor de 16 años grabó el ataque con un dispositivo colocado en su cabeza, así como cámaras de vigilancia captaron el momento que vivieron los demás docentes.

Los hechos ocurrieron el miércoles 21 de octubre en Kuching, en el estado de Sarawak, Malasia. Tras el incidente, las autoridades detuvieron al menor y abrieron una investigación para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y cuáles fueron los motivos detrás de la agresión.

Así quedó grabado el ataque dentro del salón de clases

En el video que circuló en redes sociales se observa al estudiante acercarse a la profesora y atacarla con un hacha mientras se encuentran dentro del aula. La situación provocó momentos de tensión entre los alumnos, quienes presenciaron la agresión.

Durante el incidente, uno de los estudiantes intervino para ayudar a contener al atacante e intentar quitarle el arma.

De acuerdo con los primeros reportes, el adolescente habría ingresado al plantel con un hacha pequeña, una navaja y petardos. La Policía recibió una llamada de emergencia alrededor de las 8:03 de la mañana, luego de que se alertara sobre el comportamiento del estudiante y las lesiones sufridas por la docente.

La grabación se difundió ampliamente en plataformas digitales. Sin embargo, es importante distinguir entre lo que muestran las imágenes y los detalles que todavía deben ser confirmados por las autoridades.

⚠️ 🪓 VIDEO FUERTE Estudiante ataca a su docente con un hacha y lo muestra en vivo https://t.co/Bc4dqZrSng — Errete en Español (@erreteespanol) October 21, 2026

¿Qué le pasó a la profesora tras la agresión?

La docente sufrió heridas y cortes en una de sus manos durante el ataque, por lo que fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Además, los reportes difundidos después del incidente señalaron que sus lesiones no eran críticas y que se encontraba en recuperación.

¿Qué pasó con el estudiante que grabó el ataque?

Las autoridades detuvieron al adolescente de 16 años, quien estudiaba cuarto año de secundaria en el colegio internacional.

El comisionado interino de la Policía de Sarawak, Saifullizan Ishak, informó sobre las investigaciones relacionadas con el incidente. Entre las líneas de indagación se encuentra la posible comisión de delitos vinculados con lesiones provocadas intencionalmente mediante un arma peligrosa.

