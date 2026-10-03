Los ataques que rompieron la tranquilidad en las aulas: casos que han marcado las escuelas en México

A lo largo de los últimos años, distintas escuelas en México han sido escenarios de ataques armados que irrumpieron en la vida cotidiana de estudiantes, docentes y personal escolar.

Entre los casos que más han marcado al país se encuentran ataques ocurridos en el Monterrey, Torreón y la Ciudad de México (CDMX).

Colegio Americano del Noreste, Monterrey

El 18 de enero de 2017, un estudiante de 15 años disparó dentro de un salón de clases del Colegio Americano del Noreste, en Monterrey, Nuevo León, contra cuatro personas: tres estudiantes y una maestra.

De acuerdo con Aldo Fasci, entonces vocero del Departamento de Seguridad de Nuevo León, algunos alumnos habían sido advertidos por el joven de que llevaría un arma al salón, pero no le creyeron.

El funcionario señaló que no había complicidad de otros estudiantes y que no se emprenderían acciones contra menores del plantel.

Tras el ataque, el adolescente se disparó y posteriormente murió por muerte cerebral, según informó el entonces gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez.

Colegio Cervantes, Torreón

Tres años después, en enero de 2026, otro ataque conmocionó a la comunidad educativa de Torreón. En el Colegio Cervantes, un menor ingresó al plantel con dos armas y disparó contra una maestra antes de quitarse la vida.

El saldo reportado por autoridades locales fue de dos personas muertas y cuatro heridas.

El hecho volvió a colocar la violencia dentro de los planteles educativos en el centro de la atención pública.

CCH Sur, Ciudad de México

El 22 de septiembre de 2025, un estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel Sur, en la alcaldía Coyoacán, murió tras ser atacado con un arma blanca dentro de las instalaciones.

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), un integrante de la comunidad atacó al estudiante y también hirió a un trabajador del plantel, quien recibió atención médica.

Secundaia 13 del ejido La Unión, Torreón

El 1 de octubre de 2026, la violencia volvió a presentarse dentro de una escuela de Torreón. Dos hermanos, señalados como exalumnos de la Secundaria General número 13 del ejido La Unión, ingresaron al plantel durante el cambio de clases.

El ataque dejó sin vida a la subdirectora del plantel Nedi Edith Nevárez González, y a cuatro personas lesionadas. Los presuntos responsables fueron detenidos después de que vecinos de la zona los persiguieran y entregaran a las autoridades.

Las autoridades reportaron que utilizaron armas blancas y petardos. Las investigaciones continúan para determinar las circunstancias y el móvil del ataque.

