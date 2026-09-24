MC adelanta su voto en contra de la “Ley Antimemes” en el pleno del Senado tras acusaciones de complicidad

Tras la marea de críticas que desató su ambigua postura en comisiones, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, tuvo que salir al paso de la controversia y fijar un posicionamiento definitivo: el bloque naranja adelantó que votará en bloque y de forma categórica en contra de la "Ley Antimemes" cuando la propuesta sea discutida la próxima semana en el pleno del Senado de la República.

El anuncio busca contener el impacto político luego de que sus legisladores se abstuvieran en el primer dictamen, una jugada que la opinión pública calificó como un aval velado que permitió a Morena y sus aliados, 25 votos a favor, hacer avanzar la cuestionada iniciativa frente a la oposición del PAN y el PRI, 11 votos en contra.

Los diputados y los senadores de Movimiento Ciudadano van a votar en contra de la “Ley AntiMemes” en el pleno.



El trabajo en comisiones y la presentación de reservas no va a modificar esa postura. Buenas noches. — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) September 24, 2026

La postura oficial del partido se vio obligada a endurecerse ante el señalamiento directo de que abstenerse en discusiones que amenazan derechos fundamentales equivale a tomar postura en favor del régimen.

Ante la ola de cuestionamientos, la senadora Alejandra Barrales argumentó que las dos abstenciones del partido en comisiones no constituían un cheque en blanco para el oficialismo, sino un "último aviso" para que la mayoría legislativa rectificara la redacción. Sin embargo, para apagar las acusaciones de colaboracionismo, el propio Álvarez Máynez fue contundente en redes sociales: “Los diputados y los senadores de Movimiento Ciudadano van a votar en contra de la 'Ley AntiMemes' en el pleno. El trabajo en comisiones y la presentación de reservas no va a modificar esa postura”.

La amenaza real: Cárcel y multas millonarias por parodiar al gobierno

El giro de Movimiento Ciudadano ocurre en medio de una intensa presión social que exige un freno total a un proyecto legislativo catalogado como un grave retroceso democrático. La reforma pretende sancionar el uso no autorizado de la identidad gráfica, marcas o logotipos del gobierno federal, estableciendo penas de 1 a 5 años de prisión y multas que van de las mil a las 10 mil UMAS.

El trasfondo punitivo de la norma encendió las alarmas de expertos en derechos digitales, pues no se limita a regular marcas comerciales, sino que abre la puerta para encarcelar y arruinar financieramente a cualquier ciudadano, comunicador o creador de contenido que utilice la imagen institucional para elaborar sátira o parodia política en redes sociales.

