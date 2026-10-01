La buscan junto a su bebé de 10 meses: Amaranta salió de casa y nunca volvió en Nuevo León

Hay dos nombres que hoy están en una ficha de búsqueda en Nuevo León: Amaranta Monrroy Estevez y su hija Lesly Gisel. La joven tiene 21 años; su pequeña, apenas 10 meses.

Ambas fueron vistas por última vez en la colonia Villa Regina, en Pesquería, y desde el 29 de septiembre no se tiene información sobre su paradero.

La búsqueda fue activada por las autoridades, que ahora recurren también a la ciudadanía para intentar encontrar cualquier pista que permita saber dónde están madre e hija.

No se trata solamente de reconocer un rostro entre muchas personas. Algunos detalles pueden ser importantes para identificarlas. En el caso de Amaranta, existen características particulares que pueden ayudar y en Azteca Noticias te contamos un poco más.

Las características que pueden ayudar a reconocer a Amaranta

Amaranta mide aproximadamente 1.70 metros y es de complexión regular. Tiene tez morena clara, ojos café oscuro y cabello negro, corto y lacio.

Además, cuenta con una señal distintiva: un tatuaje en el brazo izquierdo en el que aparecen el número “1947” y la palabra “Flax”.

Cuando fue vista por última vez vestía un short deportivo negro, una playera blanca de manga larga con rojo y sandalias.

Estos datos forman parte de la información difundida para facilitar su identificación y apoyar las labores de búsqueda.

Junto con Amaranta también se busca a su hija Lesly Gisel, de 10 meses de edad. La ficha señala que ambas estaban juntas cuando fueron vistas por última vez.

¿Dónde reportar información sobre Amaranta y su bebé?

La Agencia Estatal de Investigaciones, por medio del Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata (GEBI), pidió a la población aportar cualquier información que pueda contribuir a localizar a la joven y a su hija.

Si alguien cuenta con algún dato relacionado con su posible paradero, puede comunicarse al 81 20 20 44 11, correspondiente al GEBI.

También está disponible el número 81 19 90 38 73, de la Comisión Local de Búsqueda de Personas.