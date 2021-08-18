Por incendios y sequía, 2020 fue el peor año para la Amazonia

La Amazonia vivió en 2020 su peor año en la historia tras sufrir incendios forestales, sequías, inundaciones, cambios de temperatura y actividad humana que afectaron la zona sur del bosque tropical más grande del mundo.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) reveló en su reporte “Estado del clima en América Latina y el Caribe 2020”, que la Amazonia sufrió eventos catastróficos que destruyeron el ecosistema incluso más que en 2019.

La organización dijo en su informe que estos daños en la Amazonia son irreversibles y afectan a las personas que dependen de ellos.

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El director del Centro Nacional de Monitoreo de Desastres Naturales en São Paulo, José Marengo, dijo que la mayoría de los incendios fueron provocados por la tala ilegal y la deforestación de la Amazonía, pues esta se ha visto incrementado en los últimos cuatro años.

En 2020 se registraron menos incendios en el Amazonas brasileño que en 2019; sin embargo, esta podría verse agravada por la sequía que se vive en la región y una tala que supera a la de años previos.

El secretario general de la OMM, Petteri Taalas, aseguró que “Los incendios y la deforestación están amenazando ahora uno de los mayores sumideros de carbono del mundo”, algo que tendrá serias repercusiones ambientales.

América Latina y Caribe concentran bosques nativos

De acuerdo con los datos de la organización, América Latina y el Caribe albergan casi el 60 por ciento de los bosques nativos en el mundo, lo que genera 104 gigatoneladas de carbono.

A la Amazonia se le conoce como sumidero de carbono debido a que captura más carbono de lo que emite, algo que de seguir con el ritmo actual de deforestación e incendios cambiará, un cambio que puede ser diferente para la vida humana, según los estudios.