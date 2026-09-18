“Ameba comecerebros”: 242 personas viven con miedo tras entrar a lago contaminado en Yucatán

En el caso de la Ameba comecerebros, se trata de 242 personas que realizaron actividades acuáticas en el lago de una plaza comercial ubicada al norte de Mérida, durante el periodo en el que las autoridades investigan la posible exposición a Naegleria fowleri.

La Secretaría de Salud de Yucatán mantiene el seguimiento de quienes estuvieron en contacto con el cuerpo de agua.

Patricio Medina, uno de los usuarios que permanece bajo vigilancia epidemiológica, contó a Azteca Noticias que fue contactado por las autoridades después de que las muestras resultaran positivas.

“Me explicaron que habían salido las muestras positivas, que yo estaba dentro del grupo de las personas que hemos esquiado y que por protocolo había que estar pendiente”, relató.

Mientras tanto, el lago permanece cerrado y continúan las investigaciones para determinar las condiciones que permitieron la presencia del microorganismo. Hasta ahora, las autoridades no han informado públicamente de responsables por la contaminación del agua.