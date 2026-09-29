“Caso grotesco de impunidad”: Ricardo Anaya arremete por Amílcar Olán en Suiza

La presencia de Amílcar Olán en Lugano, Suiza, movió fuertemente al sector político, recientemente el coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, exigió a las autoridades mexicanas investigar los señalamientos que existen en su contra y evitar que el caso quede en la impunidad.

De acuerdo con lo expuesto por Anaya, Olán permanece en el extranjero pese a enfrentar diversos señalamientos relacionados con corrupción, tráfico de huachicol fiscal y presuntos vínculos con el crimen organizado.

La ubicación de Olán en Lugano fue dada a conocer por TV Azteca, situación que, para el senador panista, hace todavía más relevante que las autoridades mexicanas cumplan con su responsabilidad.

Anaya pidió que se aplique la ley y cuestionó que el empresario pueda permanecer fuera del país mientras existen investigaciones y señalamientos que deben ser esclarecidos.

Anaya señala investigación de la FGR relacionada con Portacelis

Uno de los puntos mencionados por Ricardo Anaya fue la existencia de una carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República relacionada con una empresa llamada Portacelis.

“Nos parece gravísimo porque existe una carpeta de investigación de la propia Fiscalía General de la República, donde a él se le señala de estar vinculado con una empresa que se llama Portacelis, que está, digamos, implicada en un caso de Huachicol fiscal.”

El coordinador de los senadores del PAN sostuvo que este señalamiento forma parte de los elementos por los que considera que las autoridades deben investigar el caso.

Anaya también mencionó otros señalamientos relacionados con Olán y pidió que las autoridades no permitan que el asunto quede sin consecuencias.

La exigencia del legislador es que se realicen las investigaciones correspondientes y que, en caso de existir responsabilidades, se proceda conforme a la ley.

Los audios sobre el balasto que mencionó Ricardo Anaya

Durante su declaración, Anaya también hizo referencia a una serie de audios que, según dijo, dan cuenta de presuntas irregularidades relacionadas con el balasto utilizado en la construcción de trenes.

“Segundo, porque hay una serie de audios que dan cuenta (... ) que el balastro, es decir, esta grava que se utiliza cuando se construyen los trenes se vendía de mala calidad.”

El senador agregó que en esos audios se habla de presuntos pagos a laboratorios y señaló que, de acuerdo con lo que se escucha en las grabaciones a las que hizo referencia, también se hablaba de las consecuencias que podría tener el uso de ese material.

Clemente Castañeda también pide investigar a Amílcar Olán

El tema también fue abordado por Clemente Castañeda, coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano.

Castañeda señaló que son diversos los señalamientos de corrupción que enfrenta Amílcar Olán y sostuvo que la justicia debe investigar el caso a fondo.

Su postura se suma a la exigencia planteada por Ricardo Anaya para que las autoridades mexicanas investiguen los señalamientos relacionados con el empresario.