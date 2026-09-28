“Preguntar es su trabajo”: Añorve condena agresión a TV Azteca por caso Amílcar Olán

El coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve, expresó su solidaridad con el periodista Irving Pineda y el equipo de TV Azteca luego de la agresión denunciada durante el intento de entrevistar a Jorge Amílcar Olán en Lugano, Suiza.

A través de un posicionamiento, el legislador cuestionó que el empresario permanezca fuera de México mientras existen, dijo, preguntas pendientes relacionadas con contratos, audios y diversos señalamientos que deben ser esclarecidos.

Añorve sostuvo que el trabajo de los periodistas consiste en preguntar y rechazó que la respuesta ante esos cuestionamientos sea mediante violencia.

Manuel Añorve respalda a Irving Pineda tras agresión en Suiza

El senador expresó de manera directa su respaldo al equipo de TV Azteca y a Irving Pineda por lo ocurrido durante el intento de entrevista.

“toda mi solidaridad con Irving Pineda y el equipo de TV Azteca por la agresión denunciada al intentar entrevistar a Mil Carolán en Suiza.”

Enseguida, Añorve marcó su postura sobre la confrontación registrada durante el ejercicio periodístico:

“Preguntar es su trabajo, responder con violencia nunca se debe de aceptar.”

El coordinador priista también sostuvo que existen cuestionamientos pendientes alrededor de distintos contratos y audios que han sido difundidos públicamente.

Entre ellos mencionó los contratos relacionados con el Tren Maya y medicamentos, así como grabaciones en las que, según señaló, se habla de presuntos “moches” para aprobar materiales ferroviarios sin los controles de calidad correspondientes.¿

Señalamientos sobre contratos y audios permanecen pendientes

Añorve también incorporó a su posicionamiento otros señalamientos relacionados con actividades mineras en Oaxaca.

El senador hizo referencia a grabaciones en las que, según dijo, Gonzalo López Beltrán presuntamente habría ofrecido minas de Oaxaca a Holland.

También mencionó otras grabaciones que atribuyó a Luis Alberto López Beltrán y en las que, de acuerdo con sus declaraciones, se habla de contactos con integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación para resolver problemas de extorsión relacionados con minas de balasto.

Frente a estos señalamientos, Añorve fue enfático en que deben ser esclarecidos.

“Son señalamientos graves que deben esclarecerse.”

🚨 Amílcar Olán fue localizado en Lugano, Suiza, en medio de cuestionamientos sobre sus negocios y patrimonio.



El empresario ha sido mencionado en investigaciones periodísticas por presuntas irregularidades relacionadas con contratos y empresas.



Ahora surgen nuevas preguntas:… pic.twitter.com/L4pJJqaAyd — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 28, 2026

Añorve cuestiona que Olán se encuentre en Suiza

En su posicionamiento, el coordinador de los senadores del PRI vinculó los distintos cuestionamientos mencionados con Amílcar Olán y su relación con los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Añorve sostuvo que una relación personal no debería impedir que existan respuestas sobre los señalamientos que se han planteado.

“o sea, ser amigo de los hijos del expresidente no puede convertirse en un pasaporte a la impunidad.”

El senador también hizo referencia a la presencia de Olán en Lugano, Suiza, para insistir en que encontrarse fuera de México no elimina los cuestionamientos pendientes.

“TV Azteca hizo su trabajo.”

Finalmente, Añorve cerró su mensaje con una crítica a la respuesta violenta durante el intento de entrevista:

“Estar en lugando Suiza no borra las preguntas pendientes en México y agredir a periodistas tampoco las contesta.”