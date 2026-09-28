¡Hasta en el PT lo cuestionan! Piden que la FGR investigue a Amílcar Olán tras hallarlo en Suiza

La presencia de Amílcar Olán en Suiza y los cambios en su apariencia física y lugar de residencia generaron cuestionamientos incluso dentro del Partido del Trabajo (PT). La diputada federal Aracely Cruz Jiménez consideró que la Fiscalía General de la República (FGR) debe intervenir para esclarecer la situación del empresario, quien ha sido mencionado en señalamientos sobre presuntas irregularidades.

La legisladora puso especial atención en el hecho de que Olán se encuentre viviendo en Suiza, una situación que, desde su perspectiva, despierta dudas y hace necesario que las autoridades realicen su trabajo.

Durante sus declaraciones, Cruz Jiménez señaló que abandonar México puede tener distintas razones, pero cuestionó que una persona se encuentre en el extranjero viviendo con lujos mientras existen señalamientos a su alrededor.

“Porque el que nada debe, nada teme. El día que yo me vaya de México va a ser porque tengo una persecución política y que la tengo porque tengo amenazas a mi integridad física”, expresó.

La diputada contrastó esa posibilidad con la situación de Olán y consideró que vivir en condiciones de opulencia fuera del país envía un mensaje negativo.

“Pero si te vas y estás viviendo en la opulencia, pues da un mensaje negativo de la persona”, sostuvo.

¿Por qué piden investigar a Amílcar Olán?

Los cuestionamientos sobre el empresario se producen después de que un equipo de TV Azteca Noticias lograra localizarlo en Lugano, Suiza, tras recibir una llamada anónima que alertó sobre su presencia en ese país.

El periodista Irving Pineda encabezó la búsqueda y, después de un largo viaje y varios días de seguimiento, encontró a quien ha sido señalado por sus vínculos con Andy López Beltrán y por su participación en negocios relacionados con contratos millonarios durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con el reporte, Olán reside en una lujosa propiedad en Lugano, donde vive con su esposa, sus dos hijos y una mujer que realiza labores de limpieza.

El periodista describió las dificultades para encontrarlo y aseguró que, pese a los recursos económicos que tendría, el empresario mantiene una presencia limitada en los espacios públicos.

“Dimos con él (...) pese a los millones que tiene, él no anda en la calle, está escondido, no sale, sale poquitito. No se asoma, él anda literalmente escondido”, relató Pineda.

Amílcar Olán fue localizado en Lugano, Suiza

La búsqueda del empresario no fue inmediata; según explicó el reportero, tuvo que esperar siete días para volver a encontrarlo después del primer avistamiento.

“Me tuve que esperar siete días para poder dar con él; la primera vez que lo vi, tuve que esperar siete días para volverlo a ver, bajó a la misma banca”, detalló.

Cuando finalmente logró acercarse para intentar entrevistarlo, Olán rechazó el encuentro. De acuerdo con el testimonio del periodista, el empresario lo agredió y le advirtió que llamaría a la policía.

En la vivienda donde fue localizado, un buzón con el nombre de Jorge Olán Aparicio permitió identificar el domicilio del empresario.

Diputada del PT pide que la Fiscalía haga su trabajo

Ante estos hechos, Aracely Cruz Jiménez consideró que corresponde a la FGR esclarecer los señalamientos relacionados con Olán y determinar si existe algún motivo para iniciar o avanzar en una investigación.

“La Fiscalía tiene que hacer su trabajo. Se supone que es una fiscalía independiente”, afirmó.

La legisladora insistió en la necesidad de que las autoridades actúen frente a las dudas que rodean al empresario. Sus declaraciones se suman a los cuestionamientos surgidos tras su localización en Suiza y a las interrogantes sobre su patrimonio, sus vínculos empresariales y los contratos obtenidos durante el gobierno de López Obrador.