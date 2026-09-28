Alerta en México por Ciclones “Polo” y “Rachel": Trayectoria, estados en riesgo y la hora en que el huracán tocará tierra

Este lunes 28 de septiembre hay dos fenómenos meteorológicos que se encuentran muy cerca de México. La tormenta tropical "Rachel" y el huracán "Polo" podrían continuar con las afectaciones por ciclones en nuestro país.

En Azteca Noticias te brindamos el minuto a minuto de la trayectoria, el horario en que el huracán "Polo" tocará tierra y en qué momento podría "Rachel" convertirse en huracán.