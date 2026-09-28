Alerta en México por Ciclones “Polo” y “Rachel": Trayectoria, estados en riesgo y la hora en que el huracán tocará tierra
Dos ciclones se encuentran acechando a México: esta es la trayectoria de ambos, a qué hora tocará tierra “Polo” y dónde ocasionará lluvias “Rachel”.
Este lunes 28 de septiembre hay dos fenómenos meteorológicos que se encuentran muy cerca de México. La tormenta tropical "Rachel" y el huracán "Polo" podrían continuar con las afectaciones por ciclones en nuestro país.
En Azteca Noticias te brindamos el minuto a minuto de la trayectoria, el horario en que el huracán "Polo" tocará tierra y en qué momento podría "Rachel" convertirse en huracán.
El Pacífico en alerta por "Polo" y "Rachel": ¿A qué hora tocará tierra el huracán en BCS y qué estados afectará la tormenta?
Formación de la Tormenta Tropical "Hanna" en el Atlántico
El Servicio Meteorológico Nacional y el Centro Nacional de Huracanes informan sobre la formación de la Tormenta Tropical "Hanna" en el Océano Atlántico:
Está a mil 400 km al este-noreste de Bermuda y a aproximadamente 3 mil 900 km al este-noreste de las costas de Quintana Roo.
Por su distancia y trayectoria alejándose hacia aguas abiertas del Atlántico Norte, el sistema no representa riesgo alguno para el territorio nacional ni para las costas del Caribe mexicano.
Afectaciones por huracán "Polo"
La Coordinación Nacional de Protección Civil advirtió sobre afectaciones severas en la entidad ante la llegada de "Polo".
- Se prevén cortes en el suministro de energía eléctrica y fallas en el servicio de internet por los fuertes vientos.
- Se hace un llamado a permanecer en sus viviendas o refugios temporales; a los turistas se les pide mantenerse dentro de sus hoteles.
- Las actividades escolares continúan suspendidas en el estado.
Huracán "Polo" tocará tierra esta noche en BCS y avanzará a Sonora
- BCS: Impacto directo esta noche en la costa oeste, Comondú.
- Sonora: Segundo impacto previsto para la mañana del martes.
- Efectos: Lluvias torrenciales, vientos huracanados y oleaje elevado en ambos estados. Protección Civil pide resguardo total.
¿Dónde habrá lluvias hoy por "Polo" y "Rachel"?
Estados con pronóstico de lluvias para hoy 28 de septiembre de 2026:
Torrenciales, 150 a 250 mm: Baja California Sur, centro, y Sonora, costa y sur.
Intensas, 75 a 150 mm: Guerrero, costa y sureste, Oaxaca, norte, costa y suroeste y Chiapas, norte, centro y este.
¿A qué hora va a tocar tierra el huracán "Polo"?
La CNPC advierte sobre un doble impacto del huracán "Polo", categoría 2 o 3:
- BCS: Tocará tierra en Comondú este lunes entre las 16:00 y 18:00 horas.
- Sonora: Se prevé un segundo impacto el martes en la costa centro.
Protección Civil urge a la población a resguardarse en sus hogares o acudir a albergues temporales y evitar traslados.
¿Dónde está la tormenta tropical "Rachel"?
El centro de la tormenta tropical "Rachel" se localiza exactamente a 405 km al sur-suroeste de Acapulco de JuárezHaz clic para abrir el panel lateral y obtener más información, Guerrero, y a 720 km al sur-sureste de Manzanillo, Colima.