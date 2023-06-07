AMLO señala asesinato de civiles en Nuevo Laredo, Tamaulipas, como ejecución extrajudicial

En la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), habló acerca del video en el que elementos del Ejército presuntamente asesinan a civiles en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y lo señaló como una ejecución extrajudicial.

“Al parecer hubo ajusticiamiento y eso no se puede permitir. Cuando se castigan derechos humanos no se puede permitir. Ya inicio la investigación”, señaló AMLO.

#EnLaMañanera | Militares que cometieron presunta ejecución extrajudicial en Nuevo Laredo, #Tamaulipas serán puestos a disposición de autoridades ministeriales pic.twitter.com/UQf8a99UN8 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 7, 2023

Ejecución extrajudicial en Nuevo Laredo, Tamaulipas, quedó captada en cámara

El pasado 18 de mayo comenzó a difundirse un video acerca de una posible ejecución extrajudicial en Nuevo Laredo, Tamaulipas, con un saldo de cinco civiles muertos. Los hechos ocurrieron al lado de un centro comercial, el cual contaba con cámaras de seguridad que captó a los militares por más de 80 minutos.

En ese sentido, el presidente AMLO aseveró que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación y se encuentra aclarando los hechos, pero todo indica que todos los que participaron serán puestos a disposición de las autoridades.

Todo comenzó con una persecución hacia una camioneta negra que pierde el control y posteriormente se estrelló contra un muro de concreto de la tienda comercial. Los elementos del Ejército sacaron a los civiles del vehículo, todos con vida; sin embargo, comienzan a golpearlos.

Después los alinearon frente a la pared del centro comercial y los elementos del Ejército sacan armas largas dentro den vehículo. Los detenidos son esposados y se les cubren los ojos, son pateados en el suelo y se les ordena arrodillarse frente a la pared.

Jornada violenta en Nuevo Laredo, Tamaulipas

Nuevo Laredo, Tamaulipas, vivió una jornada violenta la tarde del jueves 18 de mayo, pues se reportaron diversas balaceras, así como bloqueos en puntos importantes de la ciudad. Ante esto, la alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas, pidió a los habitantes del municipio que no salieran de sus hogares o lugares de trabajo para evitar situaciones de riesgo.

En redes sociales, algunos usuarios de Nuevo Laredo compartieron algunos videos en los que se pudo observar la violencia en las calles.