AMLO revela si de ser invitado, asisitiría a la boda de Sheinbaum

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), felicitó a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) por el anuncio de su casamiento y reveló si en caso de recibir invitación, acudiría a la boda de Sheinbaum.

López Obrador envió una felicitación a la mandataria, a quien ha llamado hermana, pues dijo que todo lo que causa felicidad.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ Felicita a @Claudiashein después de que anunció que en breve se casa pic.twitter.com/NAPpPCWbv8 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 24, 2022

“Felicidades, todo lo que sea estar contentos, alegres, felices, pues debe celebrarse, no hay que enojarse ni andar con cara dura o amargados, mucho menos frustrarse, hay que decir, gracias a la vida que nos ha dado tanto”, declaró durante la mañanera de hoy.

¿AMLO irá a la boda de Sheinbaum?

En la conferencia matutina, AMLO explicó que en caso de que la jefa de Gobierno lo invite, tal vez no asista, ya que no suele acudir a eventos sociales, debido a que recibe muchas invitaciones.

“Yo por lo general no asisto a ceremonias ni a bautizos ni bodas, pero desde hace años, porque me invitan mucho y entonces pues tendré yo que dedicar bastante tiempo, además tengo millones de amigos, hermanas y hermanos, la verdad hay cariño y es recíproco”, declaró.

¡Habemus Boda! 💐👰



La jefa de Gobierno de la #CDMX, @Claudiashein, confirma que se va a casar con su actual pareja Jesús María Tarriba Unger. pic.twitter.com/1xBdVNeENJ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 23, 2022

Ayer la jefa de Gobierno anunció que tiene planes de casarse con su pareja, Jesús María Tarriba Unger, quien había sido su novio durante su época universitaria.

Sheinbaum se reencontró con Jesús a través de redes sociales cuando era delegada de Tlalpan. Actualmente viven juntos y al doctor en ciencias se le ha visto en varios eventos públicos acompañando a la jefa de Gobierno, como en el Grito de Independencia y su Cuarto Informe de Gobierno.

La boda de Sheinbaum aún no tiene boda, pero de acuerdo con la mandataria, su enlace será en una ceremonia íntima con pocos invitados.