¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del 24 de noviembre

Este 24 de noviembre en la mañanera de AMLO se dio a conocer el reporte de Cero Impunidad; este es el resumen de la conferencia de López Obrador.

Reporte de cero impunidad al 24 de noviembre



Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad, informó en la mañanera de AMLO que del 17 al 23 de noviembre se reportó la detención de 7 mil 102 personas de las cuales 6 mil 710 personas fueron presentados ante el ministerio público.

Entre las vinculaciones a proceso destacan la del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, por el delito de desaparición forzada de personas. Además de la David "N", "El Cabo 20" por el delito de homicidio calificado por ventaja en el caso del fotoperiodista Margarito Martínez en Tijuana, Baja California.

#EnLaMañanera | El Subsecretario de Seguridad, @RicardoMeb reportó la liberación de Ramón 'El Moncho' o 'R1', integrante del #CJNG pic.twitter.com/B7yaZcekNg — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 24, 2022

AMLO critica a Corte por debate de nacimientos navideños

López Obrador criticó que en la Suprema Corte se debata la instalación de los nacimientos navideños y cuestionó por qué meterse con las creencias y costumbres de las personas en detrimento de otros temas en la justicia.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ criticó a la Corte por tener en su análisis la prohibición de instalación de nacimientos en espacios públicos por ser violatorios a la libertad religiosa y al Estado laico. pic.twitter.com/XYxhA6hzJp — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 24, 2022

Ya era necesario: AMLO sobre renuncia de Trujillo a Senasica

El Presidente declaró que el titular de Agricultura, Víctor Manuel Villalobos, fue quien le dio a conocer la renuncia de Javier Trujillo a Senasica.

"Ya llevaba muchos años ahí, 20 o 30 años, ya era necesario un relevo, todavía no se decide quién lo va a sustituir, tiene que se una gente con experiencia en la materia, todo lo que es de sanidad de animal, vegetal, todo el cuidado de lo sanitario y todavía no se define quién va a estar", dijo en la mañanera de hoy.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ se refirió a la renuncia de Francisco Javier Trujillo al frente de #Senasica pic.twitter.com/zEjAPfuv49 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 24, 2022

AMLO seguirá con reforma para evitar compra de votos

El Presidente insistió en que enviará una ley en materia electoral para que se evite la compra de votos y se reduzcan el presupuesto destinado al INE, además, acusó a una élite de emprender una campaña para hacer creer que la Reforma Electoral iba por la eliminación del INE.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ dio perdida la batalla en San Lázaro de la #ReformaElectoral que implica cambios en la Constitución pic.twitter.com/ePcviD7t3F — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 24, 2022

"Lo de la constitución ya engañaron a muchos de que queríamos destruir al INE, les diría que me quedo con eso porque fue una mentira de una desproporción que les debería de dar vergüenza, pero no solo a los que echaron andar esta campaña y la pagaron, sino a los que se la creyeron. Los engañados, por honestidad y orgullo deberían leer la reforma y tener el valor civil para decir: me engañaron, me equivoqué. Me cae tan mal el Presidente que ya creo cualquier mentira", dijo.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ acusó que una elite ha difundido la mentira de que su Reforma Electoral busca acabar con el #INE pic.twitter.com/VuQhkgQvK5 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 24, 2022

AMLO explica si asistiría a la boda de Sheinbaum

El Presidente respondió si acudiría a la boda de Sheinbaum con Jesús María Tarriba, aunque aseguró que recibe muchas invitaciones a eventos sociales a los cuales no asiste por falta de tiempo.

"Yo por lo general no asisto a ceremonias ni bautizos ni bodas, pero desde hace años, porque me invitan mucho y entonces pues tendré yo que dedicar bastante tiempo, además tengo millones de amigas, hermanas y hermanos, es mucho el cariño", dijo.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ Felicita a @Claudiashein después de que anunció que en breve se casa pic.twitter.com/NAPpPCWbv8 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 24, 2022

Por cuarto día, AMLO invita a marcha de 27 de noviembre

El Presidente no desaprovechó la oportunidad de volver a invitar a la ciudadanía a participar en la marcha del domingo, explicó que no se trata de partidos o de algún movimiento, por lo que pidió a "mujeres y hombres de buena voluntad" para que asistan, incluso dijo que en su discurso teorizará sobre el modelo político y económico y social que se lleva a cabo en el país.

“Son tantos los acarreados que ya no hay camiones, la gente está entusiasmadísima, que se organicen y vean cómo se vienen juntos, eso sí, con mucho cuidado”, dijo.

#EnLaMañanera | El mensaje del domingo servirá para definir el modelo que aplica presidente @lopezobrador_ pic.twitter.com/25qcklCuzL — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 24, 2022

¿Qué dijo AMLO en la mañanera de hoy 24 de noviembre?

El Presidente abordó diversos temas en la mañanera como la ley secundaria de la Reforma Electoral, la marcha del próximo 27 de noviembre, además de la actuación de algunos jueces y la necesidad de una reforma en el Poder Judicial.