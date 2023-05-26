AMLO no descarta la posibilidad de crear un banco del gobierno federal

Durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dio a conocer que no descarta la posibilidad de presentar una solicitud para crear un banco del gobierno federal.

“Podemos cumplir con todos los requisitos. Todas las operaciones se hacen por aplicaciones, ya no hacen faltan las ventanillas. Si no se pueden tener las oficinas, sí se podría tener el sistema para recibir y recaudar los fondos. O una plataforma para el Banco del Bienestar, explorar todas las posibilidades”, dijo AMLO.

AMLO aseveró que, de no lograr la compra de Banamex, el gobierno solicitará la adquisición de un banco porque se cumple con todos los requisitos, aunque reconoció que un factor en contra es el tiempo, por lo que la única otra opción sería ampliar los servicios del Banco del Bienestar.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ insistió en que su gobierno estudia tener un banco pic.twitter.com/Auinm1W9hM — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 26, 2023

AMLO no descarta comprar Banamex

AMLO aseguró que no se ha descartado la posibilidad de que el gobierno compre la mayor parte de Banamex a Citigroup; en ese sentido, estimó que del valor de la venta, 2 mil millones de dólares corresponden a impuestos, por lo que ese monto se reduciría al costo real de la operación.

“Ya se corrigió la ley, ya no se puede hacer una operación de esa en Bolsa sin pagar impuestos. Entonces, ya aunque la operación no se realizara durante mi administración, mi gobierno, cuando se haga, tienen que pagar impuestos”, dijo.

Posteriormente, AMLO presentó una gráfica sobre las utilidades que ganaron los bancos en 2022 y explicó cuáles serían los beneficios de que el gobierno adquiera Banamex.

Cabe destacar que Grupo México se echó para atrás en la compra de Banamex, el pasado 23 de mayo, pues Citigroup quería más garantías, según AMLO, aunque este no especificó cuáles eran.

“Querían más garantías, quién sabe qué tipo de garantías. Yo creo que nos escucharon aquí los del Citi cuando dije que era un buen negocio”, dijo.