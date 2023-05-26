¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del viernes 26 de mayo

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece el resumen de la mañanera de AMLO minuto a minuto en vivo de este viernes 26 de mayo de 2023, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional.

Sigue el minuto a minuto de la mañanera de AMLO:

AMLO da a conocer avances en la economía de México

AMLO compartió su agenda de visitas para los próximos días; posteriormente dijo que la inflación se encuentra a la baja, pues actualmente está en 6%; México es el segundo país con la tasa de desempleo más baja en el mundo.

"Se sostienen los precios de las gasolinas y el diésel, del gas, en la luz y también ya están bajando los precios de los alimentos”, dijo.

#EnLaMañanera | Esta mañana, el presidente @lopezobrador_

consideró que es buena noticia que #México tenga un crecimiento económico en 3.7 por ciento anual y que el país sea segundo con menos desempleo y que la inflación esté a la baja pic.twitter.com/HsPKinqG6T — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 26, 2023

¿Qué dijo AMLO sobre la venta de Banamex?

Durante la mañanera de AMLO, dio a conocer qué pasó con la venta de Banamex, esto tras el reverzaso de Grupo México. En ese sentido, dijo: "Aunque la operación no se haga ahora, cuando se lleve a cabo van a pagar impuestos".

Posteriormente, AMLO no descartó la posibilidad de que el gobierno federal cree un banco, o bien, se extiendan los servicios del Banco del Bienestar.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ insistió en que su gobierno estudia tener un banco pic.twitter.com/Auinm1W9hM — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 26, 2023

AMLO alista un acuerdo con China y Corea del Sur

"Estamos por establecer un acuerdo el gobierno de México y China y la Fiscalía General de la República y con Corea del Sur para que se combata el fentanilo y otros precursores", dijo AMLO.

Nuevamente, se lanzó contra los políticos que buscan otro cargo público y que propongan políticas racistas antimigrantes, como es el caso del gobernador actual de Florida, Ron DeSantis.

#EnLaMañanera El presidente @lopezobrador_ llamó a ciudadanos de #EstadosUnidos a no votar por políticos que propongan políticas racistas y antiinmigrantes pic.twitter.com/K0BwBGyq4w — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 26, 2023

AMLO afirmó que presentará demanda contra abogado de García Luna

López Obrador afirmó nuevamente que presentará una denuncia en contra de César de Castro, abogado del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna. “Sí voy a presentar la demanda en contra del abogado de García Luna (…) pero estoy esperando el momento y lo voy a hacer porque con propósitos políticos y de manera tendenciosa quiso involucrarme en el caso de García Luna y va a tener que aclararlo y vamos a pedir reparación del daño”, dijo.

AMLO reacciona a ser declarado como persona non grata por el Congreso de Perú

Tras ser declarado como persona non grata por el Congreso de Perú, AMLO respondió diciendo que mientras no haya normalidad democrática en Perú, al mando de Dina Boluarte, no quiere relaciones económicas ni comerciales con ellos.

Antes de irse, el presidente López Obrador dijo que ya se tienen identificados a los autores materiales del asesinato del periodista Marco Aurelio Martínez.