AMLO defiende cabotaje para bajar costos de boletos de avión

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), defendió el cabotaje, pues argumentó que de esa forma se reducen los costos de los boletos de avión al abrir la competencia a las aerolíneas.

En la mañanera de hoy, AMLO explicó que se analiza la iniciativa del cabotaje, que abrirá a las aerolíneas la operación en vuelos nacionales, con la intención de ayudar al consumidor.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ confió en que aerolíneas reduzcan costos de boletos para evitar autorización de que empresas internacionales operen vuelos al interior del país pic.twitter.com/sAfZF9pOdi — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 3, 2023

Aseguró que en caso de que aerolíneas no reduzcan sus costos de boletos de avión, seguirán con la iniciativa del cabotaje.

"Tomo como referencia lo que está pasando ahora, de que hay boletos muy caros y nosotros tenemos que defender siempre al consumidor, o sea, estamos aquí para defender al pueblo. Y no vamos a tomar ninguna medida autoritaria, nada, nada, nada. Si llegan a un acuerdo de que van a bajar las tarifas, de que van a cobrar menos, pues no hay por qué abrir", indicó.

Cabojate permite libre competencia: AMLO

AMLO aseguró que la inicitiva del cabotaje permite la libertad del mercado y la libre competencia, lo que benefia a los usuarios de las aerolíneas.

"Hay un problema que tenemos que resolver, el del costo de los boletos de avión, que se tiene que pagar mucho en algunos viajes, sobre todo si se compra el boleto unos días antes, un día antes, es como ir a Europa viajar al interior del país. Entonces, necesitamos que no aumente tanto el precio", declaró.

Qué es el cabotaje y por qué AMLO busca aplicarlo

El cabotaje se refiere a abrir a las aerolíneas extranjeras el permiso para operar vuelos nacionales, ya que actualmente las aerolíneas nacionales son las únicas que pueden realizar este tipo de vuelos.

AMLO aseguró que el cabotaje permitirá reducir los costos de los boletos de avión, ya que habrá más competencia y el consumidor tendrá opciones para elegir qué aerolínea elegir para llegar a su destino, ya sea turístico o comercial, por ende, los costos bajarán y mejorará la calidad del servicio.