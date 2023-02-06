AMLO garantiza que cabotaje no afectará a trabajadores de aerolíneas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que los trabajadores de las aerolíneas no se verán afectados por la iniciativa del cabotaje.

Agregó que lo que se busca con la iniciativa del cabotaje es ofrecer a los pasajeros aéreos ofrecer mejores tarifas, pues en su mayoría, los vuelos nacionales tienen precios similares a los internacionales.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ descartó que una posible entrada de aerolíneas internacionales para operar rutas al interior del país afecte a trabajadores mexicanos pic.twitter.com/65OnU3epXV — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 6, 2023

“Se va a cuidar siempre a los trabajadores, ellos no van a tener ningún problema y no van a ser desplazados ni a tener menos oportunidades de trabajo, estamos buscando que haya equilibrios y que las medidas que es esto timen sean en beneficio de consumidores y trabajadores”, expresó durante la mañanera de hoy.

Cabotaje y nuevo aerolínea buscarán dar mejores precios

López Obrador indicó que con en caso de que las aerolíneas reduzcan sus precios, con la iniciativa se buscará abrir la competencia a las extranjeras para que ofrezcan mejores precios.

Agregó que con la nueva aerolínea, que se buscará que se llame Mexicana de Aviación también se busca ofrecer precios asequibles para quienes viajan.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ manifestó su descontento porque líneas aéreas aumenten de manera excesiva costos de boletos de avión pic.twitter.com/R0wSbi7rpM — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 6, 2023

“Vamos a estar observando para que no se incrementen demasiado los precios de los boletos porque se abusa, porque hay una aerolínea, un boleto de avión para el traslado al interior del país puede costar lo mismo que salir del país”, explicó.

Aunque confió en que las aerolíneas reduzcan sus costos, sin que haya necesidad de la iniciativa del cabotaje, que actualmente se encuentra en el Congreso.

“Todo eso se va ir viendo, si no hace falta, pues no se liberan los espacios para que puedan recoger pasaje, pues viajes, empresas de aviación del extranjero. Esto va a producir competencia y va a bajar los precios, estamos en eso. “Nuestros adversarios nunca van a estar conformes con nada”, expresó AMLO.

Qué es el cabotaje de aviación

El cabotaje se refiere a permitir a las aerolíneas extranjeras que realicen viajes pasajeros o de carga en el interior de un territorio, que actualmente solo es realizado por aerolíneas nacionales.

La iniciativa de cabotaje de AMLO abre el mercado a las aerolíneas extranjeras, trayendo como beneficios como sana competencia, mejores precios y servicios para los viajeros, además desarrollo de infraestructura aérea.