Qué es el cabotaje y qué beneficios tendrá para pasajeros aéreos

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), defendió la iniciativa de cabotaje que permitirá reducir los costos al abrir la competencia, pero qué es y qué beneficios tendrá el cabotaje para quienes son pasajeros aéreos.

Uno de los grandes problemas para los usuarios de las aerolíneas en el país son los altos costos de los boletos para turismo o comercio, en palabras del propio presidente López Obrador, por lo que la iniciativa del cabotaje ayudará.

¿Qué es el cabotaje aéreo?

El cabotaje aéreo es permitir que las aerolíneas extranjeras operen en rutas nacionales, hasta el momento solo operadas por aerolíneas nacionales.

La iniciativa de cabotaje de AMLO, que actualmente se encuentra en el Congreso, busca reformar la Ley de Aeropuertos y de la Ley de Aviación Civil.

Qué beneficios tendrá la iniciativa de cabotaje de AMLO

Uno de los principales beneficios para los pasajeros aéreos es la reducción de costos de los boletos de avión, debido a que se abre la competencia.

*Más aerolíneas, mejor competencia

La iniciativa del cabotaje de AMLO autoriza a las aerolíneas extranjeras ampliar las rutas regionales para comercio y turismo.

*Reducción de costos al permitir la libre competencia.

Al permitir la libre competencia, se reducen los costos, ya que aplica la ley de la oferta y la demanda: a mayor número de aerolíneas ofreciendo vuelos, se reducirán los costos de los vuelos que pagan los pasajeros aéreos.

*Mejora de la calidad del servicio

Los pasajeros aéreos tendrán una mejor calidad del servicio en los vuelos, pues al haber varias aerolíneas puede comparar y decidir en cuál viajar.

*Ampliación de rutas regionales y vuelos de conexión

En caso de que se apruebe la iniciativa del cabotaje de AMLO, las aerolíneas extranjeras podrán entrar al operar rutas y con ello aumentará el número de ellas

*Desarrollo de infraestructura y flota aérea.

Otra de los beneficios no solo para los usuarios, sino para la economía en general es que el cabotaje permitirá que se aumente la infraestructura aérea y la flota.