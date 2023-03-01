AMLO critica al poder Judicial por amparo a García Cabeza de Vaca

Durante la conferencia matutina, el Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), lanzó una crítica al poder Judicial después de que se otorgara un amparo al exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acusado de delincuencia organizada.

Fue el pasado martes 28 de febrero cuando un juzgado Octavo en Tamaulipas concedió un amparo y ordenó cancelar la orden de aprehensión en contra de García Cabeza de Vaca. Ante esto, AMLO criticó la decisión del poder Judicial.

“Es parte de la decadencia del Poder Judicial, no se ha podido reformar ese poder que está infectado, plagado de corrupción. Es un Poder Judicial que se ha ido construyendo para proteger a corruptos y a las élites del poder económico y político en nuestro país, por esos amparos. Hay protección lamentablemente para delincuentes", señaló AMLO.

AMLO se lanza contra Norma Piña, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

AMLO volvió a cuestionar la llegada de Norma Piña a la presidencia de la SCJN y la comparó con el exministro Arturo Zaldívar. En ese sentido, mencionó que antes, cuando él se encontraba frente al mando del Poder Judicial, había más vigilancia.

“Antes había un poco más de atención, ahora que una nueva ministra declara con un formalismo extremo que los jueces son autónomos, que pueden hacer lo que quieran y apenas llegó y se desata una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes”, reiteró AMLO.

Francisco García Cabeza de Vaca

FGR impugnará decisión de juez sobre amparo a García Cabeza de Vaca

Después de la decisión de otorgarle un amparo y así cancelar la orden de aprehensión en contra de García Cabeza de Vaca, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que impugnará la determinación del Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas.

La dependencia federal considera que el juzgador se habría transformado en un agente de la defensa del imputado.

En su boletín, la FGR dice que con “ello se confirma cuando el juez de amparo llega a establecer el absurdo de que no podrían coexistir los delitos de delincuencia organizada y el de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cuando es por demás conocido que el primero de ellos es autónomo por esencia e incluso no requiere que se materialice la conducta o finalidad de la organización”.

Es por esto que AMLO considera que se trata de una decisión equivocada.