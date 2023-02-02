AMLO defiene a Delfina Gómez: Es una incapaz de robarse un centavo

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) expresó su apoyo a la precandidata a la gubernatura, Delfina Gómez, luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a conocer presuntas irregularidades en la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Durante la mañanera de hoy, AMLO dio a conocer los motivos por los que invitó a Delfina Gómez al movimiento que encabeza y que actualmente busca que sea su candidata durante las elecciones de 2023.

El mandatario reconoció no ser objetivo sobre Delfina Gómez y aseguró que sería incapaz de robarse un centavo y que los reportes que indican que presuntamente hubo desvíos de 830 millones de pesos durante la gestión de la precandidata a la gubernatura.

“La maestra Delfina es una mujer honesta, que tiene toda mi confianza, toda. Es una mujer incapaz de robarse un centavo, nada que ver con los políticos de viejo cuño”, expresó AMLO durante la mañanera de hoy.

AMLO asegura que Delfina Gómez es mujer de principios

López Obrador adjudicó que los adversarios de Delfina Gómez usan estos presuntos desvíos y los moches por los cual es el tribunal electoral multó a Morena por “diezmos” cobrados a trabajadores de Texcoco durante la gestión de la extitular de la SEP.

“La Auditoría Superior de la Federación le encontró irregularidades por 600 millones de pesos; entonces, ‘¡qué barbaridad!, ‘tengan cuidado mexiquenses’, porque ese es el propósito de fondo, no tuyo, de quienes se encargan de difundir todo esto. Entonces, hay que hablar con bastante claridad”, expresó el Presidente.

López Obrador aseguró que Delfina Gómez sigue viviendo en la misma casa que cuando era maestra, por lo que dijo que para él es una mujer honesta y de principios.

“Que hablan de los moches que pedía la maestra Delfina. Sigue viviendo en la misma casa que vivió siempre, es un ejemplo de lo que debe ser un servidor público honesto. En un país donde desgraciadamente ha imperado la corrupción tener una servidora pública honesta es una bendición”, expresó.