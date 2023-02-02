¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del 2 de febrero

En la mañanera de AMLO se abordaron el tema de las pensiones del Bienestar, además de la elecciones de 2023 y las remesas en 2022; este es el resumen del 2 de febrero.

AMLO asegura que Delfina Gómez es honesta

Cuestionado sobre presuntos desvíos de Delfina Gómez durante su gestión al frente de la Secretaría de Educación Pública (SEP), AMLO aseguró que la precandidata a la gubernatura tiene su confianza porque no ha robado ni un solo peso.

"Tiene toda mi confianza, es una mujer incapaz de robarse un centavo, nada que ver con los políticos... Es un ejemplo de lo que debe ser un político honesto", expresó.

AMLO reconoce retrasos en Pensión del Bienestar

El presidente López Obrador dijo que las pensiones para adultos mayores ya no se cobrarán en instituciones bancarias para evitar el cobro de comisiones y reconoció qué hay lentitud en los depósitos de becas que ahora se cobran en el Banco del Bienestar.

“Puede ser que se demoren, pero días, pero a nadie se le va a quedar a deber lo que por derecho les corresponde, en julio ya está todo normalizado”, explicó.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ reconoció qué hay lentitud en los depósitos de becas que ahora se cobran en el Banco del Bienestar pic.twitter.com/0PfhRWGZHG — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 2, 2023

AMLO responde críticas por exfuncionario de Nicolás Maduro

El Presidente respondió a los cuestionamientos sobre la presencia de Sady Arturo Loaiza, exfuncionario del gobierno de Nicolás Maduro, quien participa en el rediseño de líbrelos de texto gratuito.

"Ya nos estamos venezolando.... Es politiquería del conservadurismo. No tienen argumentos", respondió.

#EnLaMañanera | Así respondió el presidente @lopezobrador_ a la participación en el rediseño de líbrelos de texto gratuito de Sady Arturo Loaiza, exfuncionario del gobierno de Nicolás Maduro pic.twitter.com/yS5UDXbXHV — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 2, 2023

AMLO responde a críticas de presencia de soldados en Congreso

Luego de que el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda no permitió la entrada de soldados con sus armas para la ceremonia de apertura de sesiones, AMLO criticó que sus adversarios acusen militarización.

"Es parte de un protocolo que pidió la Cámara y es que tienen que ir armados está en el reglamento y este señor Creel se envolvió en la bandera y se convirtió en patriota pura politiquería”, dijo.

#EnLaMañanera | En el día después de que el presidente de la Cámara de Diputados, @SantiagoCreelM no permitió la entrada de soldados con sus armas para la ceremonia de apertura de sesiones el tema llegó a la mañanera pic.twitter.com/ZoWlHKNXHk — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 2, 2023

AMLO respalda a gobernador Samuel García

El presidente López Obrador expresó su respaldo en la mañanera al gobernador de Nuevo León, Samuel García, luego de que la denuncia del desafuero en su contra avanza.

“No está, creo yo cometiendo un delito. Está resistiendo una presión que tiene que ver con chantajes, lo que tiene que ver con los moches de antes”, dijo.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ respalda al gobernador de Nuevo León, Samuel García tras el avance de la denuncia del desafuero en su contra pic.twitter.com/7ycwoHesPK — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 2, 2023

AMLO se mantendrá al margen de elección de 2024

El presidente López Obrador indicó que no busca intervenir en el tema de la elección del aspirante para las elecciones de 2023, además descartó que haya una división en el partido.

"Entre menos nos involucremos los políticos,más libertad tenemos para hacer nuestro trabajo. No me he involucrado como era antes de que el Presidente es el presidente del partido", dijo.

"No va haber traición, no nos adelantemos. Yo me retiro, quiero aprovechar el tiempo que me queda para entregar buenas cuentas y entregar la estafeta", reiteró AMLO en la mañanera.

#EnLaMañanera | Después de que #Morena anunció que en noviembre tendrá candidato presidencial, el presidente @lopezobrador_ descartó divisiones en su partido. pic.twitter.com/bGiCNblWjG — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 2, 2023

¿Qué dijo AMLO en la mañanera de hoy 2 de febrero?

En la conferencia de prensa, López Obrador habló sobre el reporte de la ASF en la gestión de Delfina Gómez, además del juicio de desafuero en contra del gobernador de Nuevo León, Samuel García; estas fueron las frases de lo más destacado que dijo AMLO en la mañanera de hoy 2 de febrero.