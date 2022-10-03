Tengo mi ángel de la guarda que es el pueblo: AMLO tras hackeo

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que no se hará ninguna investigación por el hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en el que se filtró información de su estado de salud, pues aseguró que su ángel de la guarda es el pueblo.

En la mañanera de hoy, AMLO reiteró que esa información sobre sus problemas de salud eran más que conocidos, incluso aseguró que faltaron otros más.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ reiteró que no habrá ninguna indagatoria por el hackeo a una de las nubes de información de la Sedena y reiteró que no tiene temor ante filtraciones pic.twitter.com/eIvo8WoQK4 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 3, 2022

“El que nada debe nada teme, todo eso que hackearon ya se ha dicho hasta lo de mi enfermedad, y hasta faltó, he dicho más cosas, que tengo otros achaques, que ya estoy chocheando, pero que tengo la fortaleza suficiente y sobre todo las convicciones y el amor al pueblo para concluir mi tarea de sentar las bases de la transformación de México. Tengo un escudo protector, que es mi ángel de la guarda que es el pueblo y mi autoridad moral”, dijo.

AMLO descarta investigación por hackeo a Sedena

El Presidente aseguró que debido a que la información filtrada no pone en riesgo la seguridad nacional no se iniciará ninguna investigación por el hackeo a Sedena.

Rechazó en la mañanera de hoy los rumores sobre su estado de salud y presumió que incluso batea “arriba de 300”, es decir, que es un buen bateador o se encuentra fuerte.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ se dijo respetuoso de publicaciones contra su #Gobierno y señaló que personalmente tolera hasta insultos pic.twitter.com/LDbb7bxgt7 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 3, 2022

“Todavía estoy bateando arriba de 300, me pichó Valenzuela y me sacó el bate y es el tirabuzón, va muy bien nuestro paisano, de una ve mi pronóstico, por Julio Urías y porque se trata de Los Ángeles, donde están muchos paisanos, voy Dodger para la serie mundial”, declaró.

Durante su gira por el sur del país, AMLO aseguró que no se iniciará ninguna investigación por el hackeo a los sistemas de la Sedena.

"Yo soy partidario de que no. La gente sanciona y no les gustan esas cosas", declaró a medios durante el fin de semana en Oaxaca.