AMLO confirma que se realiza un operativo en Culiacán, Sinaloa

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), confirmó durante la mañanera de hoy 5 de enero que se realizó desde la madrugada un operativo en Culiacán, Sinaloa.

Sin embargo, López Obrador pidió no "adelantarse" y esperar la información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) que dará al mediodía sobre el operativo realizado en Culiacán, Sinaloa.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ confirma aplicación de operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional en #Culiacán Sinaloa aunque no detalla si es para cumplimentar orden de aprehensión a familia de Joaquín “El Chapo” Guzmán y adelanta que se prevé conferencia pic.twitter.com/GulVx8a8Zu — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 5, 2023

“Más tarde vamos a informarles sobre eso, más tarde se informa para tener la información precisa, no nos adelantemos”, pidió en la mañanera de hoy 5 de enero.

En medio del operativo en Culiacán, Sinaloa, para detener a un familiar de Joaquín “El Chapo” Guzmán, concluyó reunión encabezada por titular de Gobernación, Adán Augusto López, la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez y subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía.

#EnLaMañanera | En medio del operativo para detener a familiar de Joaquín “El Chapo” Guzmán, hace unos momentos concluyó reunión encabezada por titular de Gobernación, Adán Augusto López, Secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez y subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía pic.twitter.com/J0cglR0clL — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 5, 2023

Qué está pasando en Culiacán, Sinaloa hoy 5 de enero

Durante la madrugada, alrededor de las 5:00 horas local, se reportaron a través de redes sociales bloqueos, balaceras y quema de vehículos en varias partes de Culiacán, Sinaloa, algunas en la salidas de la ciudad.

Más tarde, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa dio a conocer varios bloqueos en varias vialidades y unidades incendiadas en Culiacán y exhortó a la población a no salir de sus casas y tomar precauciones.

🚨🚨🚨 ¡ARDE SINALOA! 🚨🚨🚨



Desde muy temprano se registran bloqueos y vehículos incendiados en vialidades de #Culiacán, Sinaloa.



¿Qué se sabe hasta ahora de estos hechos? @Hugo32323 con los detalles en @TvAquiEntreNos. pic.twitter.com/7SilfZLRBC — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 5, 2023

En tanto, el Ejército Mexicano ya envió refuerzos al estado de Sinaloa, a las zonas de conflicto, como respuesta a los bloqueos y desmanes provocados por el crimen organizado en la ciudad de Culiacán. También se dio a conocer que hay bloqueos en la salida de la ciudad de los Mochis.

Buenos días población Ahomense, les pedimos por favor resguárdense en sus hogares por el operativo que están realizando las Fuerzas Federales. Hagan extensivo el mensaje a sus familias, seguiremos informando. ¡Ayúdenos a cuidarlos! 🙏🏼🍀 pic.twitter.com/5qUaMdqZw3 — Gerardo (@GVargasLanderos) January 5, 2023

Se dio a conocer que el operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se realizó en la comunidad de Jesús María en Culiacán, Sinaloa, para detener a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán y otros pistoleros del Cártel de Sinaloa que acompañan al presunto traficantes de drogas, según documento que se discutió en gabinete de seguridad.

Por el operativo, se cerró el Aeropuerto de Culiacán y se ordenó el despliegue de fuerzas de seguridad en carretera que conduce a Mazatlán, Sinaloa.

#ÚLTIMAHORA | Reportan bloqueo de vialidades con unidades incendiadas en #Culiacán, Sinaloa. pic.twitter.com/1gOs03QxeO — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 5, 2023

Más tarde, se confirmó la detención de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, además de otros integrantes del Cártel de Sinaloa.