¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen de hoy 5 de enero

El 5 de enero en la mañanera de AMLO se abordaron temas como la agenda de la reunión con líderes de América del Norte y el rescate de piezas arqueológicas durante la construcción del Tren Maya; este es el resumen de la conferencia de prensa.

Rescate arqueológico del Tren Maya

Guillermo Prieto, director general del INAH, informó qu en la construcción del Tren Maya se han registrado y reservado 35 mil 700 bienes inmuebles hasta el 4 de enero. En tanto, al 6 de diciembre se han registrado en 31 mil 306 piezas arqueológicas.

Joe Biden se reunirá con AMLO el 9 de enero

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dio a conocer los detalles de la reunión bilateral entre el Presidente y su homólogo Joe Biden, quien será recibido en Palacio Nacional.

#EnLaMañanera | El presidente Joe Biden será recibido en Palacio Nacional este lunes, así lo informó el canciller @m_ebrard pic.twitter.com/eIJRHJmmOy — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 5, 2023

También explicó los funcionarios de ambas naciones que participarán en la reunión bilateral entre México y Estados Unidos.

#EnLaMañanera | El canciller @m_ebrard anunció la delegación mexicana que participarán en las reuniones de este lunes pic.twitter.com/NcGwng542j — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 5, 2023

Agenda de la Cumbre de Líderes de América del Norte

El canciller Marcelo Ebrard dio a conocer en la mañanera de AMLO cómo será la reunión de la Cumbre de Líderes de América del Norte y las reuniones que mantendrán AMLO con Joe Biden y Justin Trudeau, qué temas abordarán.

Explicó que durante esta reunión se abordarán los siguientes temas principales o primordiales:

*Diversidad, equidad e inclusión.

*Cambio climático y medio ambiente.

*Competitividad de la región.

*Migración y desarrollo.

*Salud.

*Seguridad.

#EnLaMañanera | Se ha confirmado que este martes 10 de enero se realizará la Cumbre de Líderes de América del Norte en Palacio Nacional pic.twitter.com/YfX4fP1Rc9 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 5, 2023

AMLO confirma abatimiento de "El Neto”, líder de los Mexicles



El Presidente detalló de forma breve que en un operativo en conjunto se abatió a Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, alias "El Neto", quien era líder del grupo los Mexicles, luego de que se fugó del penal de Ciudad Juárez, Chihuahua.

"Fue una acción conjunta, intervino la Fiscalía General de la República, con la policia estatal en Ciudad Juárez, seguramente va a informar el gobierno en Chihuahua", detalló AMLO en la mañanera.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ confirmó que fue abatido Ernesto Piñón De la Cruz “El Neto”, líder de la pandilla de “Los Mexicles” y quien se fugó el fin de semana del Cereso número 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua pic.twitter.com/h5BYL6l6em — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 5, 2023

AMLO pide a ciudadanos denunciar delitos electorales

Tras el inicio del proceso para las elecciones 2023 en Coahuila y el Estado de México (Edomex), López Obrador pidió a los ciudadanos denunciar ante la instancia correspondiente cualquier irregularidad en las elecciones y votar por quien consideren idóneo.

"Decirles a los ciudadanos que denuncien que no se dejen y no permitir el fraude electoral... a estos mañosos hacerles: toma tu voto, toma tu chapotón", dijo.



Rosa Icela informará sobre situación en Culiacán: AMLO

El Presidente confirmó que en Culiacán, Sinaloa, hay un operativo que inició durante la madrugada y pidió esperar la información que dé la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, quien informará alrededor del mediodía de hoy 5 de enero.

#EnLaMañanera | En medio de las versiones que apuntan a que se aplica un operativo para detener a familiar de Joaquín “El Chapo Guzmán”, líder del Cártel de Sinaloa y que ha desatado bloqueos, el presidente @lopezobrador_ ha evitado responder sobre el tema pic.twitter.com/AX2dHxjrvp — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 5, 2023

"Más tarde vamos a informarles sobre eso, más tarde se informa para tener la información precisa, no nos adelantemos", pidió.

¿Qué dijo AMLO en la mañanera de hoy?

El Presidente habló del abatimiento de "El Neto", en Ciudad Juárez, Chihuahua, además del operativo en Culiacán, Sinaloa; estas fueron las frases de lo más destacado que dijo AMLO en la mañanera de hoy jueves 5 de enero.