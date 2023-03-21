“Estuvimos tocando el cielo": AMLO reconoce participación de México en el Clásico Mundial de Beisbol 2023

Este martes 21 de marzo de 2023, el Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), durante su conferencia matutina, reconoció la labor del equipo mexicano en el Clásico Mundial de Beisbol 2023, donde México perdió frente a Japón.

“Estuvimos tocando el cielo, hicieron una labor destacadísima los beisbolistas mexicanos. (…) Dejaron muy en alto el nombre de México”, señaló AMLO. Asimismo, destacó que, a pesar de haber perdido, México tuvo una buena participación, pues se enfrentó a los mejores del mundo, "a ese nivel está México" y señaló que vendrán más oportunidades.

Cabe recordar que desde la noche del pasado lunes 20 de marzo, AMLO expresó sus felicitaciones a México a través de un video compartido en su cuenta oficial de Twitter, donde escribió: "¡Felicidades a los beisbolistas de México! Nunca habíamos llegado tan lejos en este apasionante deporte. Casi tocamos el cielo. Vendrán otras oportunidades".

#EnLaMañanera | El presidente @lopez felicitó a los beisbolistas que representaron a #México en Mundial de ese deporte pic.twitter.com/mAxvfNntHH — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 21, 2023

México pierde frente a Japón en el Clásico Mundial de Beisbol 2023

Fue la noche del pasado lunes 20 de marzo cuando el sueño de México se acabó al perder contra Japón en las semifinales del Clásico Mundial de Beisbol 2023, con un marcador de 6 a 5. Cabe destacar que la final sería contra Estados Unidos.

A pesar de que México se encontraba liderando, Japón logró empatar el 3-0 inicial; sin embargo, con el paso de los minutos, los nipones lograron pasarlos. Dando como resultado un 6 a 5.

Patrick Sandoval fue el pitcher encargado de abrir el juego vs. Japón en las semifinales del Clásico Mundial de Beisbol|Sam Navarro/USA TODAY Sports

¿Cuándo será la final del Clásico Mundial de Beisbol 2023?

La gran final del Clásico Mundial de Beisbol 2023, donde México perdió la oportunidad de enfrentarse a Estados Unidos, se llevará a cabo este martes 21 de marzo en Miami, Florida, donde se medirá contra Japón.

Por su parte, AMLO felicitó a Benjamin Gil, de quien dijo que dirigió muy bien, además de que es un fenómeno y batea fidea. "Tiene pimienta, es humilde, no arrogante Atiende a la gente, se la pasaba dando autógrafos, demostró ser un caballero. Todos jugaron mucho muy bien. Nunca había estado el beisbol mexicano tan alto", señaló.

