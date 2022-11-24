Era necesario un relevo: AMLO por renuncia de Javier Trujillo a Senasica

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aprobó la renuncia de Javier Trujillo a Senasica, pues consideró que ya era tiempo de que hubiera relevo en el servicio de sanidad nacional.

En la mañanera de hoy, López Obrador reveló que fue el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Víctor Manuel Villalobos, quien le dio a conocer a través de una carta la renuncia de Javier Trujillo al Senasica.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ se refirió a la renuncia de Francisco Javier Trujillo al frente de #Senasica pic.twitter.com/zEjAPfuv49 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 24, 2022

"Ya llevaba muchos años ahí, 20 o 30 años, ya era necesario un relevo", dijo en la mañanera de hoy.

Desconocen quién relevará a Javier Trujillo en Senasica

AMLO dijo que aún no tienen a la persona que estará frente a la Senasica tras la renuncia de Javier Trujillo, aunque sí adelantó que será alguien que sea experto en la materia.

“Todavía no se decide quién lo va a sustituir, tiene que ser una gente con experiencia en la materia, todo lo que es de sanidad animal, vegetal, todo el cuidado de lo sanitario y todavía no se define quién va a estar”.

Ayer, se informó sobre la renuncia de Javier Trujillo a la Senasica, la cual tendrá efecto el próximo 30 de noviembre de 2022, aunque no se dieron a conocer los motivos de su salida.

AMLO criticó a funcionarios como Javier Trujillo por permanecer más de 10 años al frente de la Senasica, ya que aseguró que se ponían obstáculos en la importación de carne de otros países.

El Presidente incluso lo comparó con Carlos Zamarripa, fiscal de Guanajuato.

Trujillo ocupó la dirección General de Sanidad Vegetal de 1995 a 1998, y participó en la elaboración del texto de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la cual dio origen a Senasica en 2002.

La Senasica se encarga de la vigilancia epidemiológica fitosanitaria, la inspección en la movilización de mercancías reguladas, campañas fitozoosanitarias, acuícolas y pesqueras.