AMLO respalda a Samuel García por demanda de desafuero

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), expresó su apoyo al gobernador de Nuevo León, Samuel García, luego de que el Congreso del Estado expuso una demanda de desafuero.

López Obrador dijo que Samuel García no está cometiendo delito alguno, sino que la demanda de desafuero es una respuesta a la resistencia del gobernador de Nuevo León frente a los chantajes de los adversario del mandatario local.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ respalda al gobernador de Nuevo León, Samuel García tras el avance de la denuncia del desafuero en su contra pic.twitter.com/7ycwoHesPK — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 2, 2023

“No está, creo yo cometiendo un delito. Está resistiendo una presión que tiene que ver con chantajes, lo que tiene que ver con los moches de antes”, expresó durante la mañanera de hoy.

¿Por qué hay una demanda de desafuero en contra de Samuel García?

En días pasados, el Congreso del Estado aprobó iniciar un juicio político por violaciones a la Constitución local en contra del gobernador Samuel García.

Los motivos de la Comisión Anticorrupción para iniciar la demanda de desafuero es que el gobernador de Nuevo León no presentó a tiempo el Presupuesto de Egresos de 2023 e incumplió con la publicación de decretos que avaló el Congreso local.

Al respecto, López Obrador aseguró que Samuel García no tiene mayoría en el Legislativo, por lo que sus adversarios buscan chantajearlo por no destinar en el presupuesto de 2023 dinero para empresas autónomas.

"Se ha presentado una demanda para desaforarlo, lo quieren quitr del cargo porque no le aprobaron el presupuesto, él no tiene mayoría en el Congreso, se pusieron de acuerdo sus adversarios, querían ellos imponerles un presupuesto, sino obligarlo a que destinara fondos a ciertas empresas públicas autónomas, entre comillas, manejadas por los partidos que están bloqueando al gobernador", dijo AMLO.

El mandatario indicó que debido a que Samuel García no lo permitió, por ello se presentó una demanda de desafuero, aunque explicó que la ley indica que en Nuevo León se puede ejercer el mismo presupuesto del año pasado.

La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León citó a Samuel García a comparecer el 10 de febrero a las 16:30 horas.