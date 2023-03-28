AMLO se reúne con abogado del expresidente de Perú Pedro Castillo

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se reunió el lunes 27 de marzo con Guido Croxatto, abogado del expresidente de Perú, Pedro Castillo, quien le envió una carta desde la cual se encuentra recluido.

En la misiva, Pedro Castillo agradece que México haya sido el primer país en respaldar la lucha del pueblo peruano. “Mi libertad es secundaria a la verdadera libertad que se debe apoyar. Mi querido presidente, hermano, es la de nuestro pueblo hoy reprimido y con decenas de compatriotas muertos a balazos", afirma en la carta.

Asimismo, Pedro Castillo solicitó al presidente de México coordinarse con su abogado y equipo jurídico, para dialogar sobre la defensa del exmandatario de Perú, quien está en prisión preventiva desde diciembre de 2022 por cargos de corrupción.

¿Cuál es la postura de AMLO tras la captura de Pedro Castillo?

El presidente de México dio a conocer en su cuenta de Twitter la reunión que sostuvo con el abogado de Pedro Castillo. Asimismo, condenó la situación que vive actualmente el expresidente de Perú, al considerar que Castillo "está injustamente en prisión padeciendo por el clasismo y el racismo que impera, tristemente, en Perú".

Me reuní con Guido Croxatto, abogado de Pedro Castillo, el presidente que fue destituido de manera ilegal y está injustamente en prisión padeciendo por el clasismo y el racismo que impera, tristemente, en Perú. Me envió una carta que comparto con ustedes:https://t.co/JBviqACmVs pic.twitter.com/LKtQYvWaXx — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 27, 2023

Pedro Castillo fue presidente de Perú desde 2021, pero fue destituido por el Congreso de su país el 7 de diciembre tras intentar disolver este poder del Estado La actual mandataria, Dina Boluarte, era vicepresidenta y fue elegida el mismo día de la destitución de Castillo, al ser su sucesora constitucional.

¿De qué es acusado Pedro Castillo?

El 7 de diciembre, Pedro Castillo envió un mensaje a la nación e informó de sus intenciones de disolver al Congreso de Perú, conformado principalmente por la oposición. El entonces presidente enfrentaría un juicio político derivado de acusaciones de corrupción, pero la medida anticipada por Pedro Castillo aceleró el proceso en su contra.

Con 101 votos a favor, seis en contra y 10 abstenciones, los legisladores peruanos aprobaron la destitución del entonces presidente, quien horas más tarde fue detenido por la Policía Nacional tras ser acusado de los delitos de rebelión y conspiración.

El 9 de marzo, el juez supremo Juan Carlos Checkley impuso tres años de prisión preventiva para Pedro Castillo por acusaciones de corrupción. Con ello, el expresidente de Perú deberá cumplir dos penas, una de 18 meses de prisión preventiva de 18 meses por los delitos de rebelión y conspiración, más los 36 meses por las denuncias de corrupción en su contra.

