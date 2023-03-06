AMLO confirma secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses en Tamaulipas

Durante la conferencia mañanera desde Palacio Nacional, el Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), confirmó que suman 4 estadounidenses secuestrados desde el pasado 3 de marzo en Matamoros, Tamaulipas. Esto un día después de que el FBI ofreció $50 mil dólares para el regreso de las víctimas y la captura de autores de estos hechos.

"Ya se está atendiendo, se va a resolver. Son personas de Estados Unidos que cruzaron la frontera para comprar medicamentos, hubo una confrontación de grupos y ahí fueron retenidos… el gobernador está trabajando. Está trabajando con Rosa Icela Rodríguez”, fue la declaración de AMLO.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ confirmó que 4 estadounidenses fueron privados

de su libertad el pasado 3 de marzo en Matamoros, #Tamaulipas Esto un día después de que el #FBI ofreció $50 mil dólares para el regreso de las víctimas pic.twitter.com/9k4WNUP9tx — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 6, 2023

FBI ofrece recompensa para localizar a cuatro estadounidenses secuestrados en Matamoros, Tamaulipas

Fue el pasado 3 de marzo que se dio a conocer sobre el secuestro de cuatro estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas. En ese sentido, el Buró de Investigaciones Federales (FBI) ofreció una recompensa de 50 mil dólares para el rescate de dichas personas.

A través de un comunicado, el FBI detalló que el viernes cuatro ciudadanos estadounidenses cruzaron a Matamoros a bordo de una Minivan blanca con placas de Carolina del Norte, y poco después, hombres armados les dispararon, los subieron a otro vehículo y escaparon con ellos.

Oliver Rich, agente especial a cargo de la División de San Antonio del FBI, cuyo territorio incluye la ciudad de Brownsville, Texas, anunció en el comunicado que la agencia está buscando la ayuda del público “para el regreso de las víctimas y la captura de aquellos involucrados”.

FBI pide apoyo para localizar a los estadounidenses secuestrados en Tamaulipas

La violencia en Matamoros, Tamaulipas, ha tenido un crecimiento en las últimas semanas, pues se han registrado tiroteos, balaceras y enfrentamientos entre grupos, en ese sentido, el consulado estadounidense emitió el pasado viernes una alerta sobre los riesgos para viajar a esa región del país mexicano.

Tras la noticia sobre los cuatro estadounidenses secuestrados, el FBI pidió apoyo al público en hablar si se conoce alguna información sobre su paradero.