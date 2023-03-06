¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del 06 de marzo

En la mañanera de AMLO del lunes 06 de marzo de 2023 se abordaron temas como: el precio de la gasolina. Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece el resumen en vivo de la conferencia matutina de AMLO.

Como cada lunes, se informa sobre el avance del Tren Maya.

¿Qué dijo AMLO sobre el evento del próximo 18 de marzo?

Este próximo 18 de marzo, en el marco de la expropiación del petróleo, AMLO invita a las personas a la plancha del Zócalo Capitalino. "Fueron decisiones que beneficiaron a nuestro pueblo", dijo López Obrador.

Aclaró que no contará con ningún invitado extranjero, pues los principales serán los mexicanos, hasta los adversarios.

¿Qué dijo AMLO sobre que los cárteles de droga sean nombrados como terrorismo en EU?

El presidente AMLO mencionó que es "propaganda" el hecho de querer nombrar a los cárteles de droga como terrorismo.

Asimismo, cuestionó que si el plan de EU sería solo detener la entrada del fentanilo al país, pues también es importante atender la crisis social.

AMLO arremete de nuevo contra funcionarios públicos que ganan más que él

López Obrador volvió a lanzarse en contra de los funcionarios públicos y los acusó de ganar más que él. En ese sentido, presentó una tabla con los supuestos ingresos de algunos funcionarios mensualmente.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ volvió a criticar a funcionarios públicos que ganan más que él pic.twitter.com/BVn9p6IPXw — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 6, 2023

¿Qué dijo AMLO sobre la salida de su gobierno?

AMLO mencionó que dejará una lista con las reformas pendientes que su administración no logró concretar.

“Si hacen falta algunas reformas, pero ahí se las dejamos de tarea a los que van a sustituirnos porque vana continuar la transformación y limpia de estos excesos”, mencionó.

¿Qué dijo AMLO sobre el secuestro de cuatro estadounidenses?

El presidente también tocó el tema de los cuatro ciudadanos estadounidenses que fueron secuestrados en Tamaulipas desde el pasado 3 de marzo y aclaró que el gobierno se encuentra trabajando.