AMLO y gobernadores de la 4T acuerdan construir Padrón Nacional de Personas Desaparecidas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), compartió en su cuenta de Twitter la reunión que sostuvo con gobernadores, gobernadoras, secretarias y secretarios del gabinete de la Cuarta Transformación en la que acordaron construir el Padrón Nacional de Personas Desaparecidas.

López Obrador aseguró que con el acuerdo intensificarán la búsqueda de las personas que están en calidad de desaparecidos con esto le brindarán más herramientas a los familiares que tienen que diariamente salen a las calles con la esperanza de encontrarlos.

"Con gobernadoras, gobernadores, secretarias, secretarios del gabinete y Servidores de la Nación celebramos un acuerdo para intensificar la búsqueda de desaparecidos y seguir ayudando a familiares y a las organizaciones que llevan a cabo esta noble y humana misión", escribió el mandatario.

¿De qué trata el Padrón de Personas Desaparecidas?

Al salir de la reunión, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, detalló cómo implementó el modelo a nivel local para que otros estados puedan realizarlo de manera eficaz y ayude en la búsqueda de personas.

Ante los medios de comunicación explicó que el sistema que implementa engloba los mecanismos de localización, visitas a domicilio, llamadas telefónicas, credenciales de elector, búsqueda de personas que se encuentran en la lista, ubicación de personas que ya se encuentran localizadas y que la base de datos aún no actualiza.

“Estamos ayudando a los gobiernos de las entidades federativas en agilizar los procesos de búsqueda de personas. Entonces hay una labor que viene haciendo el gobierno de la Ciudad de México junto con la Fiscalía General de Justicia y las diversas dependencias del gobierno (...) Esta experiencia se compartió el día de hoy, nos pidió el presidente poderla compartir. Además de las exposiciones que se hicieron por las instancias federales”, indicó Batres.

Con gobernadoras, gobernadores, secretarias, secretarios del gabinete y Servidores de la Nación celebramos un acuerdo para intensificar la búsqueda de desaparecidos y seguir ayudando a familiares y a las organizaciones que llevan a cabo esta noble y humana misión. pic.twitter.com/oHA7rBjsW2 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 21, 2023

Estadísticas de personas desaparecidas en México

De acuerdo con el último corte realizado en la página Statista Research Department, entre enero de 2006 y agosto de 2023 se contabilizaron 95 mil personas desaparecidas o no localizadas en México, en su mayoría son hombres, con un 75%.