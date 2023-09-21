¿Es necesario tener un título universitario para ser Presidente de México?

Con el proceso electoral 2023-2024 a punto de comenzar, es normal que surjan dudas como cuáles son los requisitos para ser presidente de México, además de si es necesario tener un título universitario que avale que se está preparado para un puesto de tanta responsabilidad.

Andrés Manuel López Obrador

¿Debes tener título universitario para ser Presidente en México?

De acuerdo con el artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también conocida como Carta Magna, para ser presidente se necesitan al menos ocho requisitos. A pesar de que la mayoría de personas podrían pensar que se necesita tener un título universitario para llegar a la silla presidencial, lo cierto es que en el artículo que especifica los requisitos, no se menciona.

¿Qué hay que estudiar para ser Presidente?

A pesar de que no hay carreras específicas para llegar a ser presidente, estas son algunas de las más reconocidas por tener conocimientos de la materia:



Ciencias Políticas

Derecho

Economía

Otros requisitos para ser Presidente de México

Estos son los requisitos que dicta la Carta Magna para llegar a ser presidente de la República Mexicana:

