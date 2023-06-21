AMLO designa a André Foullon como nuevo titular de Agencia Nacional de Aduanas

En la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), este designó al general de división André Foullon como el nuevo titular de la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM), tras la salida de Rafael Marín Mollinedo.

El actual director de aduana, Rafael Marín Mollinedo va a ser embajador en la Organización Mundial de Comercio y en aduana va a ocuparse el general de división retirado André Georges Foullon Van Lissum seguimos limpiando de corrupción y que no haya corrupción”, señaló AMLO.

De acuerdo con el presidente, André Foullon estuvo contemplado para quedar frente a la Secretaría de la Defensa Nacional por ser "una gente recta, honesta y preparada".

#ÚltimaHora | André Foullon quedará a cargo de la Agencia Nacional de Aduanas de México en sustitución de Rafael Marín Mollinedo, informa el presidente @lopezobrador_ pic.twitter.com/7svO817kdP — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 21, 2023

¿Quién es André Foullon, nuevo titular de Aduanas?

André Georges Foullon Van Lissum se desempeñó como agregado militar en la Embajada de México en Estados Unidos y fue subdirector y director del H. Colegio Militar, institución a la que ingresó desde el 1 de septiembre de 1971 como cadete.

En marzo de 2020 tomó protesta como subsecretario de la Defensa Nacional (Sedena), quien desde el año pasado fue inspector y Contralor General del Ejército y Fuerza Aérea, durante los primeros dos años de la administración del titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval González.

Tan solo en agosto de 2021, el general André Foullon dejó la subsecretaría de la Sedena, ya que pasó a la situación de retiro; sin embargo, este miércoles fue nuevamente nombrado por AMLO.

El ahora titular de las Aduanas, es originario de la Ciudad de México y cursó la maestría en Administración Militar para la Seguridad Interior y Defensa Nacional en el Colegio de la Defensa Nacional.

Cabe recordar que por instrucciones del primer mandatario, el titular de la Segob de aquel entonces, Adán Augusto López Hernández, dio posesión del cargo al nuevo titular de ANAM, Rafael Marín, el 7 de diciembre de 2022. El cual, es licenciado en Economía por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

