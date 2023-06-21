¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del miércoles 21 de junio

Fuerza Informativa Azteca te ofrece la mañanera de AMLO minuto a minuto en vivo de este miércoles 21 de junio, la cual se llevó a cabo en Palacio Nacional.

Sigue el minuto a minuto de la mañanera de AMLO:

AMLO habla sobre las elecciones 2024 donde se elegirá al siguiente presidente

López Obrador destacó que es normal que en vísperas del comienzo del proceso electoral de 2024, haya acusaciones. Defiende que la oposición está hablando abiertamente de elegir a su "candidato presidencial"; sin embargo, Morena habla de elegir a quien represente la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación.

"Quieren descalificar para ver si ganan, lo que me hicieron cuando el desafuero, eso es muy común, es una costumbre del conservadurismo", dijo.

AMLO llama a simpatizantes a no apoyar a las corcholatas el próximo 1 de julio

AMLO pidió a los simpatizantes de la Cuarta Transformación, que vayan al Zócalo capitalino el próximo 1 de julio, que no apoyen a corcholatas, sino al movimiento completo, pues ellos "no luchan por cargos".

López Obrador confirma ocho muertes por golpe de calor a lo largo del año

El presidente López Obrador reporta que en lo que va del año han muerto ocho personas por golpe de calor: “Ocho en todo el año, pero miren el año pasado y en 20, 37 por golpe de calor”.

#EnLaMañanera | Ocho personas han fallecido en lo que va del año por #GolpeDeCalor informó el presidente @lopezobrador_ pic.twitter.com/cq8nOvuR59 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 21, 2023

AMLO niega que haya retraso en programa Sembrando Vida

El presidente se comprometió a entregar un reporte de la evaluación del programa Sembrando Vida, pues negó que hubiera un retraso a pesar de que así se señala.

AMLO designa a André Foullon como nuevo director de Aduanas

André Foullon quedará a cargo de la dirección de Aduanas en sustitución de Rafael Marín Mollinedo, informa el presidente López Obrador.

AMLO lamenta muerte de Nino Canún

"Un abrazo a toda la familia de Nino Canún, lo recordamos con afecto, con cariño", dijo AMLO.