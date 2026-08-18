“Que explique": PRI en Tabasco denuncia a Andy López Beltrán por actos anticipados de campaña

Ante las acciones de Andy López Beltrán, quien se pasea por las calles de Tabasco en busca de aspirar a una candidatura por una diputación federal por Morena, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en dicho estado presentó una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

El PRI en Tabasco presenta queja formal ante el INE contra Andy López Beltrán

La denuncia radica en que el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador lleva más de dos semanas recorriendo el distrito federal VI y ha manifestado su intención de buscar una diputación federal.

¿Qué exige la dirigencia del PRI tras la denuncia electoral?

El PRI argumenta que estas actividades le permiten a Andrés Manuel López Beltrán conseguir una ventaja anticipada, por lo que solicitó al INE dictar medidas cautelares con el fin de suspender los recorridos, caminatas, asambleas y eventos públicos de López Beltrán, así como ordenar el retiro de la publicidad relacionada con dichas actividades.

Miguel Barrueta, presidente del PRI en Tabasco, exigió que las autoridades electorales investiguen y actúen contra el hijo del expresidente AMLO.

“No basta con victimizarse, no basta con mandar cartas, no basta con atacar a funcionarios extranjeros, que responda, que explique y que las autoridades competentes investiguen, determinen la responsabilidad conforme a derecho”, sentenció el presidente del PRI en Tabasco.

El representante del partido de oposición sentenció que “el apellido López Obrador no puede convertirse en un certificado de impunidad en México y fuera de México”.

