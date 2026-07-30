VIDEO | ¡Todo por AMLO! Entre “facho” y “lacra”, diputada de Morena se enfrasca con Rubén Moreira

Lo que comenzó como un posicionamiento del coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, terminó en un intercambio de descalificaciones con legisladores de Morena, luego de que el priista calificara al expresidente Andrés Manuel López Obrador como "facho", mientras una diputada morenista respondió llamándolo "misógino", "lacra" y "fascista".

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Durante una sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Rubén Moreira criticó los nuevos lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias, al considerar que representan un intento por controlar el contenido que difunden los medios de comunicación.

En un video publicado posteriormente en su cuenta oficial de X, el legislador sostuvo que la propuesta impulsada por Morena abre la puerta a que una autoridad administrativa determine qué información puede catalogarse como "falsa", "descontextualizada" o "incorrecta".

#GranAmbienteLaboral: Así discutieron el priista Rubén Moreira con la diputada morenista Andrea Navarro.El priista llamó facho a AMLO y ella le dijo misógino y lacra al coordinador del tricolor. pic.twitter.com/71CqdIp4Ks — Angel Gallegos (@gallegoso) July 29, 2026

En ese contexto lanzó una de las frases que más llamó la atención del debate.

"López Obrador es un facho", expresó el coordinador parlamentario del PRI, al insistir en que las reformas impulsadas por el oficialismo buscan restringir la libertad de expresión y ampliar el control del Estado sobre los medios de comunicación.

Las declaraciones provocaron una reacción inmediata desde la bancada de Morena.

La diputada Andrea Navarro respondió a gritos desde su escaño y arremetió contra el legislador priista, a quien llamó "fascista, rancio, misógino, lacra, ratero y cómplice del huachicol fiscal", en uno de los momentos de mayor tensión de la sesión.

Moreira acusa riesgo de censura en medios de comunicación

Más allá del intercambio de insultos, el eje del posicionamiento de Rubén Moreira fue la discusión sobre los lineamientos relacionados con los derechos de las audiencias.

El legislador afirmó que las modificaciones permitirían que el gobierno tenga facultades para intervenir en la valoración de los contenidos difundidos por los medios de comunicación, situación que aseguró afecta la libertad de expresión y el pluralismo informativo.

Asimismo, expresó su preocupación por el papel que tendrían las defensorías de las audiencias. Afirmó que, con los nuevos lineamientos, dejarían de funcionar como un mecanismo de interlocución entre los ciudadanos y los medios para quedar sujetas a la supervisión de la autoridad.