Andy niega negocios con Amílcar Olán, pero AMLO reconoce amistad en VIDEO

Primero fue el propio Andrés Manuel López Obrador quien habló de un empresario amigo de uno de sus hijos que buscaba contratos utilizando su nombre. Ahora, dos años después, ese episodio vuelve a la conversación pública, luego de que Andrés Manuel López Beltrán, conocido como Andy, reconociera que conoce a Amílcar Olán, pero negara cualquier relación de negocios o complicidad con él.

¿Qué dijo AMLO sobre el empresario amigo de uno de sus hijos?

En 2024, cuando todavía era presidente de México, López Obrador se refirió a una grabación en la que presuntamente se escuchaba a una persona hablar en nombre de uno de sus hijos para conseguir contratos con el gobierno.

En aquella ocasión, el mandatario reconoció que un empresario, al que identificó como amigo de uno de sus hijos, tenía negocios y participaba como proveedor. También explicó que presuntamente utilizaba el nombre de su familiar para intentar obtener contratos.

“Un amigo de mis hijos, o de uno de mis hijos, tiene negocios, es proveedor y habla por teléfono en nombre de uno de mis hijos para que le den un contrato”, expresó.

No obstante, López Obrador rechazó que su hijo estuviera involucrado en esas gestiones y aseguró que no existían pruebas de su participación.

Incluso contó que había hablado con Andrés Manuel López Beltrán y Gonzalo López Beltrán, conocido como Bobby, sobre el contenido de la grabación. También cuestionó la difusión de fragmentos de conversaciones obtenidas mediante intervenciones telefónicas.

Andy admite que conoce a Amílcar Olán, pero rechaza cualquier negocio

El 3 de noviembre, desde Tabasco, Andy López Beltrán publicó un mensaje para responder a los señalamientos que lo relacionan con Amílcar Olán Aparicio y presuntas actividades de huachicol fiscal.

En su explicación, reconoció que conoce al empresario desde hace varios años y ubicó el primer acercamiento en Villahermosa, cuando Olán se dedicaba a comercializar y distribuir acabados, pisos, piedras naturales y materiales de construcción.

Sin embargo, sostuvo que esa relación de amistad no significa que mantenga sociedades comerciales con él ni que haya intervenido para conseguirle contratos en instituciones públicas.

El morenista también recordó que el 22 de julio de 2024 ya había emitido un posicionamiento para rechazar que él o integrantes de su familia recomendaran personas o empresas ante dependencias gubernamentales.

Entre las acusaciones que negó están utilizar prestanombres, gestionar recursos públicos para beneficiar a terceros, traficar con influencias o mantener relaciones de complicidad con personas involucradas en el contrabando de combustibles.