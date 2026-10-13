¿Y dónde está? Gabinete de Seguridad confirma que Amílcar Olán es “ubicable”, pese a señalamientos

El gabinete de Seguridad del Gobierno Federal informó que el empresario tabasqueño Jorge Amílcar Olán Aparicio sí se encuentra plenamente localizado por los órganos de inteligencia y de procuración de justicia de las autoridades mexicanas. Tras sostener una reunión privada con la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, representantes del Gabinete respondieron a los cuestionamientos de los medios sobre las versiones que señalaban la supuesta huida al extranjero del contratista vinculado a asignaciones millonarias en obras insignia y servicios públicos.

La postura oficial de las autoridades busca disipar las especulaciones sobre el paradero del empresario, quien en días recientes fue ubicado en Lugano, Suiza, por el equipo de Azteca Noticias, esto tras los señalamientos de corrupción e investigaciones en su contra. Sobre la localización concreta del contratista, la representación del Gabinete de Seguridad fue enfática ante los medios: "Hasta donde tenemos entendido y los últimos reportes, está ubicable".

El secretario @OHarfuch informó que Amílcar Olán sí está localizable para las autoridades mexicanas.



Respondió algunas preguntas después de su reunión privada con la Junta de Coordinación Política del @senadomexicano pic.twitter.com/zaRZ2s1CJo — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) October 13, 2026

Gabinete de Seguridad solicitará informe detallado a FGR sobre investigaciones de Amílcar Olán

Asimismo, las autoridades del Gabinete de Seguridad confirmaron que solicitarán formalmente un informe detallado a la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el estado de las investigaciones que involucran a Olán Aparicio por la provisión irregular de balasto en las obras del Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Dicha indagatoria incorpora los audios y reportes periodísticos difundidos por medios de comunicación como elementos de prueba, integrando las líneas de investigación dentro de la carpeta iniciada tras la detención de Iván Casarín, identificado como presunto líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con operatividad en los estados de Tabasco, Veracruz, Puebla y Oaxaca. Las autoridades precisaron que será la FGR la encargada de transparentar los avances procedimentales y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

FGR niega carpetas de investigación abiertas a Amílcar Olán y Andy López Beltrán

El pasado 16 de septiembre, la fiscal General de la República, Ernestina Godoy, descartó la existencia de órdenes de aprehensión o investigaciones en curso contra el empresario Amílcar Olán, así como contra Andy López Beltrán.